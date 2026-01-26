Özel eğitimcilerden çağrı: "Yüzde 27 artış ihtiyaçları karşılamıyor"

Özel eğitimciler, 2026 için planlanan yüzde 27'lik ücret artışının maliyetleri karşılamadığını, kurumların sürdürülebilirliğini ve eğitim kalitesini riske attığını duyurdu.

Özel Eğitim Kurumları Konfederasyonu Manisa İl Başkanı Aşkın Nehir, 2026 için planlanan %27 ücret artışının artan maliyetler karşısında yetersiz kaldığını belirterek, bu oranın hem kurumların sürdürülebilirliğini hem de özel ihtiyaçlı çocukların eğitim kalitesini riske attığını söyledi. Nehir, "Bu oran sahadaki gerçek maliyetlerle uyumlu değil. Amacımız sadece çocuklarımıza daha nitelikli eğitim sunmak" dedi.

"Türkiye modeli dünyaya örnek"

Nehir, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin sosyal devlet anlayışının önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Açıklamada, Türkiye genelinde 3 bin 380 merkezde, 609 bin özel ihtiyaçlı bireye yaklaşık 60 bin kişilik kadroyla hizmet verildiği hatırlatıldı. Nehir, "Bu sistem, özel çocuklarımızın hayata tutunması için hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Yüzde 27 sektörü zorlayabilir

Nehir, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2026 yılı için planlanan %27 artışın endişe yarattığını belirterek, "Bu oran bir iyileştirme değil, hizmet alanında daralma riski taşıyor. Personel giderleri ve artan işletme maliyetleri dikkate alındığında, kurumlarımızın sürdürülebilirliği ve çocuklarımızın kesintisiz eğitim hakkı zorlaşabilir" dedi.

Kalıcı ve öngörülebilir politika beklentisi

Yetkililere çağrı yapan Nehir, "Her yıl maliyet hesabı yapmak yerine enerjimizi çocuklarımızın eğitimine harcamak istiyoruz. Ücretlerin enflasyon, personel giderleri ve saha gerçekleri esas alınarak adil bir seviyeye çekilmesini; belirsizliklerin ortadan kalktığı kalıcı bir ücret politikasının acilen hayata geçirilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Açıklamaya katılan Salihli Ay Işığı Özel Eğitim Kurumu Kurucu Müdürü Vedat Özkan ve çok sayıda özel eğitim eğitmeni de nitelikli eğitimin sürdürülebilmesi için sektörün sesinin duyulmasını ve gerekli desteğin sağlanmasını talep etti.

ÖZEL EĞİTİM EĞİTMENLERİ SEKTÖRÜN GELECEĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

ÖZEL EĞİTİM EĞİTMENLERİ SEKTÖRÜN GELECEĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

