Bakan Tekin: Okul Dışı Öğrenme Ortamları Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Kilit Halkası

Ankara Resim Heykel Müzesi'nde düzenlenen Okul Dışı Öğrenme Ortamları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, projenin eğitim sürecine şehir imkânlarını dahil ederek öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerini desteklemeyi amaçladığını belirtti. Toplantıda müzeler, bilim merkezleri, kütüphaneler ve çeşitli sosyal alanların eğitime daha etkin şekilde entegre edilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Projenin hedefi

Okul dışı öğrenme ortamlarının öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmesine olanak sağladığını ifade eden yetkililer, platform aracılığıyla öğretmenlerin derslerine uygun mekanlara erişebileceğini, uygun mekanlara sanal turlar düzenleyebileceğini ve görsel materyallerle bu mekanları derslerin parçası haline getirebileceğini belirtti.

Bakan Tekin'in değerlendirmesi

Bakan Tekin proje hakkında şunları söyledi: "Okul Dışı Öğrenme Ortları projemizi Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizin sahadaki en görünür halkalarından birisi olarak kabul ediyoruz. Şehrin imkanlarını, öğretmenimizin planına ve evladımızın öğrenme serüvenine dahil eden bir düzen oluşturmaya çalışıyoruz."

Tekin, öğrenme anlayışına dair şu değerlendirmeyi paylaştı: "Öğrenmenin sadece okulda olmadığını; dış ortamlarda da eğitimin var olması gerektiğini ve Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının bu sürece katkı sağlayacağını ifade eden Bakan Tekin, \"Öğrenmeyi ve öğrenme ortamlarını konuşurken sınıf sıraları ve dört duvarla kayıtlı bir anlayışı aşmak ve mekanın da başlı başına bir öğretmen olduğunun idrak edilmesini arzu ediyoruz. Meselemiz evladımızın öğrenme tecrübesini zenginleştiren her zemini eğitimin bir parçası haline dönüştürebilmek. Müzeler, kütüphaneler, atölyeler, bilim merkezleri, spor alanları, tabiat alanları, üretim ortamları, şehirlerimizdeki tarihi yapılar, camiler, barajlar, aklınıza gelebilecek her ortam aynı zamanda bir öğrenme ortamı haline dönüşebilir. Evlatlarımızın dikkatini toplayan, merakını diri tutan, sorularını çoğaltan her imkan bizim nazarımızda bir öğrenme ortamı olmalıdır. Bugün resimlerin ve heykellerin eşlik ettiği bu tarihi mekanda buluşmamızın sebebi de budur. Öğrenmeyi hayatın dışına iten, onu evlatlarımızın zihninde biriken kuru bir enformasyona indirgeyen anlayışı asla kabul edemeyiz. Bilginin kıymet kazandığı yer; çocuğun emek verdiği, ter döktüğü, soru sorduğu, üretime, sanata, tabiata dokunduğu ortamlardır. Çünkü öğrenme hayatla temas ettiğinde derinleşir, derinlik kazanan kavrayış da zamanla hikmete, karaktere ve sorumluluk şuuruna dönüşür\" diye konuştu."

Platform ve öğretmene sağlanan dijital altyapı

Projenin öğretmenlere sunduğu dijital altyapıyı anlatarak sürdüren Tekin, bu altyapının öğretmenlerin planlama ve uygulama süreçlerini kolaylaştırdığını vurguladı: "Projemizin kalbinde öğretmenlerimizin elini güçlendiren dijital bir altyapı kurduk. Öğretmenimiz, bu platforma girdiğinde bulunduğu ili, ilçeyi, dersini, sınıf düzeyini Türkiye Yüzyıl Maarif Modelindeki ilgili temayı ve kazanımları seçerek öğrencileriyle birlikte kullanabileceği mekanların bir haritasına ulaşabiliyor. Her bir mekan için hazırlanan bilgi kartlarında ortamın kısa tanımı, eğitimle ilişkisi öne çıkan temalar, önerilen etkinlik örnekleri güvenlik ve erişimle ilgili bilgiler yer alıyor. Ayrıca her bir temada her bir etkinlikte medeniyet birikimimize vurgu yapıyor, böylece öğretmenimizin omzuna yeni ve belirsiz bir yük koymak yerine, onlara planlamada ve rehberlikte yol açan bir araç da sunmuş oluyoruz."

Kayıtlı mekan sayısı ve üretim

Tekin, platform verilerine ilişkin olarak "Bugün itibariyle platformda kayıtlı mekan sayımız 5 binin üzerine çıktı." bilgisini paylaştı. Ayrıca bu mekanlara bağlı olarak "100 binlerce öğrenme çıktısı ve etkinlik önerisi" üretildiğini belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Tanıtım programına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve çok sayıda öğretmen katılım sağladı.

