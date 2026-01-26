Sarıgöl'de Okul Müdürleri İkinci Dönem Hazırlıklarını Değerlendirdi

Sarıgöl’de Cezmi Yıldırak başkanlığında 45 okul müdürünün katıldığı toplantıda ikinci dönem hazırlıkları ve başarı artırma yöntemleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:50
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:50
Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak başkanlığında ilçedeki okulların ikinci dönem hazırlıklarının ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı, Sarıgöl Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlendi ve ilçede görev yapan 45 okul ve kurum müdürü katıldı.

Görüşmelerde okulların fiziki durumları gözden geçirilirken; temizlik ve güvenlik tedbirleri, sınav iş ve işlemleri, taşımalı eğitim kapsamındaki servis sorunları, EBA veri kullanımı ve son yönetmelik güncellemeleri gibi başlıklara odaklanıldı.

Toplantıya ilişkin açıklama yapan Yıldırak, "Okullarımızda temizlik ve güvenlik tedbirleri, sınav iş ve işlemleri, taşımalı eğitim kapsamında servislerle ilgili yaşanan sorunlar, EBA veri kullanımı, son yönetmelik güncellemeleri ve öğrencilerimizin daha başarılı olmaları için uygulanabilecek yöntemler ele alındı. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu" dedi.

Yıldırak, öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasının, onların geleceğini şekillendirmede önemli rol oynadığını vurgulayarak, bu doğrultuda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

