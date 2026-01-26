İnegöl Belediyesi'nde 56 Saatlik İleri Excel Eğitimi Tamamlandı

İnegöl Belediyesi, 10-29 Aralık'ta düzenlenen 56 saatlik 'İleri Excel Geliştirme ve Uyum Eğitimi'ni 19 personele verdi; katılımcılar MEB onaylı sertifika aldı.

Personelin dijital yetkinlikleri MEB onaylı sertifikayla güçlendi

İnegöl Belediyesi, personelinin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla kurum içi eğitim programlarına devam ediyor. Bu kapsamda İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İleri Excel Geliştirme ve Uyum Eğitimi" 10-29 Aralık tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirildi.

Eğitim programı toplam 56 saat sürdü ve belediyenin farklı birimlerinde görev yapan 19 personel katıldı. Eğitim, İNESMEK usta öğrencisi Ayşe Tekin tarafından verildi.

Program boyunca katılımcılara ileri düzey Excel uygulamaları, veri analizi ve raporlama konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Uygulamalı eğitimlerle çalışanların pratik becerileri de geliştirilmesi hedeflendi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan tüm katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika almaya hak kazandı.

Sertifika töreni Cuma günü gerçekleştirildi. Törene Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Göktürk ile kursiyerler katıldı ve sertifikalar kursiyerlere tek tek takdim edildi.

İnegöl Belediyesi, düzenlediği kurum içi eğitimlerle personelinin dijital yetkinliklerini artırmayı ve hizmet kalitesini yükseltmeyi amaçladığını vurguladı.

