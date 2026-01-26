Kayseri'de Eğitimde Güçlü Adımlar: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, 2025-2026 eğitim öğretim döneminin ilk yarısının sona ermesiyle yürütülen güçlü projeleri ve elde edilen sonuçları kamuoyuyla paylaştı.

Esen değerlendirmesinde, çalışmaların önceliklerine ve uygulanan programlara dikkat çekti. İl genelinde hayata geçirilen projelerin öğrenci, öğretmen ve veli odaklı olduğunu belirtti.

Esen, uygulanan yaklaşıma ilişkin şu ifadeleri kullandı: "İkinci yılımızda da maarif modelimiz devam ediyor. Tüm bakanlıklar modelinde, maarif ve maarif modelinin tüm sınıflar düzeyinde daha etkin bir şekilde anlatılması ve anlaşılması noktasında bir hassasiyetimiz var".

Temalar ve proje başlıkları

Esen, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Aile Yılı' kapsamında aile etkinliklerine ağırlık verdiklerini vurguladı. Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2024'ten itibaren kademeli olarak uygulamaya konulan yeni eğitim yaklaşımı olduğunu hatırlattı. İl genelinde yürütülen başlıca tema ve projeler şunlar:

'Yeşil Vatan', 'Güçlü Bağlar Mutlu Anılar', 'EFE', 'Akran Destek Ağı' ve 'Akademi Kayseri'.

Esen, süreçle ilgili olarak: "2024-2025 eğitim öğretim yılı 16 Ocak itibarıyla birinci kanaat dönemi sona ermiş olacak. Her bir tatil, her bir mola verme aslında bir yenilenme fırsatı sunmuş oluyor. Yaklaşık 322 bin öğrencimiz, 23 bin 327 öğretmenimiz bu molada yenilenme fırsatı elde etmiş olacaklar. Birinci kanaat dönemi itibarıyla çok verimli bir dönem geçirdiğimizi tüm memnuniyetimle söyleyebilirim. Geçtiğimiz dönemde eğitim öğretim hayatımıza, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adını verdiğimiz bir paradigma ile başlamıştık. İkinci yılımızda da maarif modelimiz devam ediyor. Tüm bakanlıklar modelinde, maarif ve maarif modelinin tüm sınıflar düzeyinde daha etkin bir şekilde anlatılması ve anlaşılması noktasında bir hassasiyetimiz var. Bu yıl da bakanlığımızın belirlediği öncelikler arasında eğitim öğretim yılımız Yeşil Vatan Teması ile başladı. Özellikle dünyanın çektiği su sıkıntısına dikkat çekmek, orman yangınlarını da merkeze alarak çevreye duyarlı bir nesil yetiştirme anlayışıyla tüm okullarımızda Yeşil Vatan duyarlılığını çok etkin bir şekilde işlediğimizi düşünüyorum. Her bir okulumuzun her bir tarafında ağaçlar dikmek suretiyle yeşil vatana katkı sağlamaya çalıştığını memnuniyetle görüyoruz. Bu yılın öncelikli temaları arasında yine Cumhurbaşkanlığımız tarafından Aile Yılı ilan edilmesini merkeze alarak aile etkinliklerine çok önem verdik. İlimiz genelinde yapmış olduğumuz, Güçlü Bağlar Mutlu Anılar ismini verdiğimiz aile projesi ile evlere kadar ulaşmanın gayreti içerisinde olduk. EFE adını verdiğimiz proje ile hem yeşil dönüşüme hem de çevre duyarlılığına dikkat çekmek ve çevre verimliliğini artırmak, tüm okul ve kurumlarımızda enerji tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla bir çalışma yürüttük".

Akran Destek Ağı ve dijital çağın meydan okuması

Dijital çağın getirdiği sorunlara dikkat çeken Esen, akran zorbalığıyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmaları anlattı. Rehberlik Araştırma Merkezi koordinasyonunda geliştirilen Akran Destek Ağı projesiyle olumsuzlukların çözümüne odaklandıklarını belirtti.

Esen sözlerini şöyle sürdürdü: "Çağımız dijital bir çağ. Bu çağın getirdiği birtakım davranış bozuklukları ve iletişim problemleri de var. Akran zorbalığı olarak ifade edilen bir kavram bulunuyor. Biz bu kavramı akran nezaketi olarak ifade etmek istiyoruz. Akran zorbalığına dikkat çekmek ya da bu davranışları yaşayan çocukları rehabilite edebilmek için Rehberlik Araştırma Merkezlerimizle birlikte Akran Destek Ağı dediğimiz bir yapı oluşturduk ve tüm okullarımıza bu proje ile ulaşmaya çalıştık. Yıl içerisinde hem öğrencilerimizin, hem öğretmenlerimizin hem de yöneticilerimizin yönetim kabiliyetlerini ve öğretme kabiliyetlerini artırmak için Akademi Kayseri adını verdiğimiz çalışma ile seminerler, konferanslar ve saha çalışmaları gerçekleştirdik".

Eğitim altyapısına yönelik adımlar

Esen, il genelinde sadece eğitim-öğretim faaliyetlerine değil, eğitim altyapısına da yatırım yapıldığını ifade etti. Yıl içinde yaklaşık 48 okulumuzun onarım ihtiyacının giderildiğini, daha sağlıklı eğitim ortamları oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

Ayrıca geçen yıl 13 okul için Bakanlık tarafından ilimize tahsis edilen yatırımların ihale süreçlerinin yürütüldüğünü, ihalesi yapılan okulların inşaat çalışmalarına başlandığını aktardı. Esen, bu yatırımlarla birlikte yakın gelecekte ikili öğretimin ortadan kalkacağını ve öğrencilerin sabahçı-öğlenci uygulamasına göre düzenlenmiş normal bir eğitim sürecine kavuşacaklarını dile getirdi.

Esen'in açıklamaları, Kayseri'de eğitimde hem içerik hem fiziksel altyapı açısından kapsamlı bir yenilenme çabası yürütüldüğünü ortaya koyuyor.

