Artvin'de 'Çoruh’un İncisi Somon' Yarışması: Genç Şeflerden 33 Özgün Tabak

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde düzenlenen somon yemekleri yarışmasında 33 öğrenci, Artvin somonunu dört kategoride yarıştırdı; 12 öğrenci ödül aldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 18:11
Artvin’de üretilen Artvin somonunun gastronomideki değerini öne çıkarmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, üniversiteli genç şef adayları somonla hazırladıkları özgün tabaklarla hünerlerini sergiledi.

Yarışma Detayları

Artvin Çoruh Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen "Çoruh’un İncisi Somon Yemekleri Yarışması"na 33 öğrenci katıldı. Yarışma, Modern-Füzyon Tabak, Soğuk Başlangıç, Geleneksel Yorum ve Sağlıklı Tabak olmak üzere dört kategoride gerçekleştirildi.

Etkinlik, öğrencilerin somonu temizleyerek hazırlamasıyla başladı. Ardından katılımcılar, somonu farklı pişirme teknikleriyle işleyerek özgün tariflere dönüştürdü ve tabaklarını sunum estetiğine uygun garnitür ve dekorlarla jüriye servis etti.

Değerlendirme ve Sonuçlar

Jüri üyeleri, tabakları lezzet dengesi, ürünün doğru kullanımı, pişirme tekniği ve sunum estetiği kriterleri üzerinden değerlendirdi. Yapılan detaylı tadım ve puanlamanın ardından damak tadı ve teknik puanlamada öne çıkan öğrenciler dereceye girdi.

Prof. Dr. Hüdai Ercoşkun'un Açıklaması

Prof. Dr. Hüdai Ercoşkun, yarışmayla ilgili olarak, Bir süredir somonla ilgili çalışmalarımız vardı. Artvin’de somon üretimi her yıl artıyor ve artık dünya çapında bilinen bir ürün haline geldi. Artvin somonunun en büyük özelliği, diğer deniz ürünlerinde karşılaşılabilen ağır metal ve mikro plastikleri içermemesidir. Bunun sebebi, düzenli yağış alan bölgemizin oksijen bakımından zengin hızlı akan bir nehre sahip olmasıdır. Yarışmamızda geleneksel Artvin yemekleriyle somonu birleştiren tabaklara da yer verdik. Dört kategoride toplam 12 öğrencimize ödül verdik. Bu bir başlangıç, önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı çalışmalar yapmayı planlıyoruz

Ödül Töreni

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Vali Yardımcısı İsmail Erdoğan ve Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın tarafından takdim edildi.

