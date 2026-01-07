Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi 2025 Aralık Sayısı Yayınlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden yeni sayı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) tarafından yayımlanan "Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi"nin 2025 yılı Aralık sayısı okuyucuyla buluştu.

2023 yılında yayın hayatına başlayan ve Index Copernicus, ERIH PLUS, Europub, Scientific Indexing Services, International Institute of Organized Research (I2OR), Asos Index ve academindex kapsamında indekslenen derginin 2025 Aralık sayısı çıktı.

Yılda iki sayı yayımlanan Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi, güncel ve bilimsel çalışmalarla literatüre katkı sağlamayı sürdürüyor.

Derginin baş editörü Prof. Dr. Yücel Namal, derginin bilimsel içeriğini artırmak amacıyla her bir makalenin değerlendirme aşamasında büyük bir titizlikle ele alındığını belirtti.

Prof. Dr. Namal, bu sayıda Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden araştırmacı ve akademisyenlerin çalışmalarının yer aldığını; farklı üniversitelerden öğretim üyelerinin hakem olarak görev yaptığını ifade etti.

Prof. Dr. Namal, derginin Türkiye ve dünyadaki sosyal, kültürel, tarihi ve sanatsal alanlarda literatüre önemli katkılar sağlamayı hedeflediğini ve yeni sayıyı okuyucuyla buluşturmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Yayımlanma sürecine verdiği desteklerden dolayı Prof. Dr. Namal, başta Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere yayımlanma sürecinde emek veren yazarlara, hakemlere, danışma kuruluna, dil redaksiyon kuruluna, yayın kuruluna, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı ve yayınevine teşekkürlerini sundu.

