Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi 2025 Aralık Sayısı Yayınlandı

Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi'nin 2025 Aralık sayısı yayımlandı. Dergi, indeksli yayınları ve titiz değerlendirme süreciyle sosyal bilimlere katkı sunmayı sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:09
Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi 2025 Aralık Sayısı Yayınlandı

Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi 2025 Aralık Sayısı Yayınlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden yeni sayı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) tarafından yayımlanan "Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi"nin 2025 yılı Aralık sayısı okuyucuyla buluştu.

2023 yılında yayın hayatına başlayan ve Index Copernicus, ERIH PLUS, Europub, Scientific Indexing Services, International Institute of Organized Research (I2OR), Asos Index ve academindex kapsamında indekslenen derginin 2025 Aralık sayısı çıktı.

Yılda iki sayı yayımlanan Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi, güncel ve bilimsel çalışmalarla literatüre katkı sağlamayı sürdürüyor.

Derginin baş editörü Prof. Dr. Yücel Namal, derginin bilimsel içeriğini artırmak amacıyla her bir makalenin değerlendirme aşamasında büyük bir titizlikle ele alındığını belirtti.

Prof. Dr. Namal, bu sayıda Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden araştırmacı ve akademisyenlerin çalışmalarının yer aldığını; farklı üniversitelerden öğretim üyelerinin hakem olarak görev yaptığını ifade etti.

Prof. Dr. Namal, derginin Türkiye ve dünyadaki sosyal, kültürel, tarihi ve sanatsal alanlarda literatüre önemli katkılar sağlamayı hedeflediğini ve yeni sayıyı okuyucuyla buluşturmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Yayımlanma sürecine verdiği desteklerden dolayı Prof. Dr. Namal, başta Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere yayımlanma sürecinde emek veren yazarlara, hakemlere, danışma kuruluna, dil redaksiyon kuruluna, yayın kuruluna, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı ve yayınevine teşekkürlerini sundu.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) TARAFINDAN YAYIMLANAN "KARAELMAS SOSYAL BİLİMLER...

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) TARAFINDAN YAYIMLANAN "KARAELMAS SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ"NİN 2025 YILI ARALIK SAYISI OKUYUCUYLA BULUŞTU.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BARÜ'de 55 Lisansüstü Programa Öğrenci Alımı Sürüyor
2
Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi’nin 2025 Aralık Sayısı Yayımlandı
3
Isparta’da Eğitimde Fırsat Eşitliği için SOGEP Destekli ISEFEP Projesi İmzalandı
4
Bakan Yusuf Tekin Malatya'da Görme Engelli Öğrencilerle Buluştu
5
Çermik'in Hafızası Tescillendi: Hamdullah Işık'a Uluslararası Şehir Araştırmaları Ödülü
6
KAYMEK Yarıyıl Tatil Akademisi kayıtları sürüyor — Kayseri'de ücretsiz etkinlikler
7
Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi 2025 Aralık Sayısı Yayınlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları