ASO’dan mesleki eğitime büyük yatırım: Ankara'nın 4 üniversitesiyle protokol

ASO, TOBB-YÖK protokolü kapsamında Ankara Üniversitesi, Hacettepe, Gazi ve Ankara Yıldırım Beyazıt ile mesleki eğitimde iş birliği protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 10:25
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 10:25
Ankara Sanayi Odası (ASO), üniversite-özel sektör iş birliğini güçlendirmek ve mesleki eğitimin niteliğini yükseltmek amacıyla Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladı.

Protokolün hedefleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü çerçevesinde hayata geçirilen uygulamada; müfredatların sektör ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesi, öğrencilerin eğitim sürecinde üretim ortamıyla erken tanışması ve mezuniyet sonrası istihdamın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Protokol kapsamında yer alan okullar şunlardır: Ankara Üniversitesi Gama Meslek Yüksekokulu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Gazi Üniversitesi TUSAŞ Meslek Yüksekokulu ve Hacettepe Başkent Organize Meslek Yüksekokulu.

Açıklamalar ve katılımcılar

ASO Başkanı Seyit Ardıç, üniversiteler ile özel sektör arasındaki bağı güçlendirecek ve mesleki eğitimin niteliğini artıracak önemli bir adıma imza attıklarını vurguladı. Ardıç, nitelikli eğitimin üretimin gerçek ihtiyaçlarıyla örtüştüğü ölçüde anlam kazandığını ve ülkenin kalkınmasına katkı sağladığını belirtti. Ayrıca protokolün yalnızca bir iyi niyet belgesi değil, üretime, istihdama ve gençlerin geleceğine doğrudan temas eden uygulama odaklı bir iş birliği modeli olmasını istediklerini ifade etti.

Ardıç, bir tarafta sanayicilerin yetkin iş gücü bulmakta zorlandığını, diğer tarafta diplomalı gençlerde işsizlik oranının arttığını belirterek sorunun istihdam değil, istihdam edilebilirlik olduğunu söyledi. 25-64 yaş aralığında eğitim düzeyi yükseldikçe istihdam oranlarının istikrarlı biçimde arttığının görüldüğünü aktaran Ardıç, OECD ülkelerinde meslek yüksekokulu mezunlarının istihdam oranının %83 olduğunu, bu oranın lisans mezunlarında %86, yüksek lisans mezunlarında %90, doktora mezunlarında ise %93 seviyelerine çıktığını hatırlattı. Ülkemizde ise 2024 yılı itibarıyla meslek yüksekokulu mezunlarının istihdam oranının %66,4 olduğunu belirterek, bu farkın mesleki eğitimin iş dünyasıyla daha güçlü entegrasyonunu zorunlu kıldığını vurguladı.

Protokol imza törenine Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Abdullah Orman, Hacettepe Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Murat Kademli, Gazi Üniversitesi TUSAŞ-Kazan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mahmut Emin Çelik, Ankara Üniversitesi GAMA Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kenan Özel, ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Cansız, Genel Koordinatör Prof. Dr. Yavuz Cabbar ve Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmet Dinçer katıldı.

ASO, bu iş birliğiyle mesleki eğitimi sektörle yakınlaştırarak öğrencilerin iş hayatına geçişini hızlandırmayı ve sanayinin kalifiye iş gücü ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

