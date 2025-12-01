ATASEM'de 'Glütensiz Mutfak Eğitimi' çölyaklılara uygulamalı destek sunuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) tarafından ilk kez düzenlenen "Glütensiz Mutfak Eğitimi" kursu yoğun ilgi görüyor. Kursta çölyak rahatsızlığı bulunan bireylere, yakınlarına ve bu alana ilgi duyan katılımcılara glütensiz malzemelerle ekmekten pastaya kadar sevilen yiyecekleri hazırlamaları için uygulamalı eğitim veriliyor.

Kursun amacı ve düzenlendiği merkez

Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim programına alınan kursun ilki ATASEM Kepez Kurs Merkezi’nde düzenleniyor. ATASEM’in ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursları arasında yer alan eğitim, çölyaklı bireylerin sağlıklı beslenmesine dair farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Eğitimin içeriği ve uygulamalı dersler

Kursiyerlere glütensiz beslenmenin önemi, glütensiz malzemelerle farklı tarifler, doğru pişirme teknikleri ve mutfak araçlarını hijyenik kullanma konularında kapsamlı bilgi veriliyor. Eğitmen Uzman Diyetisyen Gözde Yılmaz kurs hakkında şunları aktarıyor: "Çölyak bir glüten alerjisidir. Glüten alerjisi olan kişiler, buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi ürünlerin hiçbirini tüketemezler. Kursumuza çölyak hastası ve glüten intoleransı olan kursiyerlerimiz ile yakınları ve bu alana ilgi duyan bireyler katılıyor. Ürün hazırlarken karabuğday unu veya sorgum unu kullanıyoruz. Glütensiz malzemelerle ekmekten pastaya, kekten pizzaya, kurabiyeden mercimek köftesine sevdikleri yiyecekleri hazırlamayı öğreniyorlar. Glütenli yapılan tüm ürünleri mutfağımızda glütensiz malzeme kullanarak da yapabiliyoruz".

Kursiyer deneyimleri

Kursiyerler aldıkları eğitimin günlük hayatlarına katkısını paylaşıyor. Rabia Meryem Yaşar, "Çölyak alerjimi geç öğrendim, herkes kendini bu konuda kontrol ettirmeli. Evde sınırlı ürünler hazırlıyordum ama ATASEM’e gelince kendimi geliştirdim. Yepyeni tarifler öğreniyorum. Mutfakta çok dikkatli ve hijyenik olmamız gerektiğini öğrendim. Çölyaklı bireyler ‘Evde bir şey yapamıyorum, dışarıda çeşit yok’ demek yerine bence ATASEM’e gelmeli" dedi.

Derya Karaduman, "ATASEM’in bu kursu açmasına çok sevindim çünkü glütensiz beslenmek kısıtlı imkanlarla olduğu için evde zorlanıyordum. Kursta güzel ve lezzetli tarifler deniyoruz, bana çok şey kattı" şeklinde konuştu. Hatice Merve Demirel ise, "Bir buçuk yıldır glütensiz besleniyorum. Romatizma hastalığım var. Glütensiz beslenmeye başladıktan sonra ağrılarımın yüzde 70 oranında azaldığını fark ettim. Glütensiz beslenmek bana iyi geldi. Evde kendi imkanlarımla hazır tariflerle ürünler yapıyordum. Dışarıda her yerde glütensiz ürün bulamadığım için arkadaşlarımla buluşmaya giderken bile kendi hazırladığım yiyecekleri yanımda götürüyorum. Kursa ekmek yapmayı öğrenerek başladık, İtalyan ekmeği, bafin, kek hazırladık. Bu kurs bizim için büyük kolaylık oldu" dedi.

Tıp Doktoru Erol İnce ise, "Günlük hayatta tükettiğimiz yiyecekleri burada glütensiz yapmayı deniyoruz. Deneme-yanılma yöntemiyle yeni tarifler de keşfediyoruz; adeta AR-GE çalışması yapıyoruz diyebilirim. Örneğin glütensiz sarımsaklı ekmek yaptım, lezzetli olunca çok mutlu oldum. Kursumuz çok faydalı ve çok keyifli geçiyor. Glüten alerjisi ve hassasiyeti olan bireyler mutlaka bu kursa katılmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Sertifika ve kursun kapsamı

ATASEM’in birinci dönem ücretsiz kursları arasında yer alan bu eğitim sonunda kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor. Pastacılık, aşçı çırağı, cilt bakımı, el sanatları ve yabancı dil gibi geniş bir yelpazede sunulan ATASEM kursları, katılımcılara hem hobi hem de mesleki beceri kazandırmayı amaçlıyor.

