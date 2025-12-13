Çanakkale'de Yerli Malı Haftası'nda Öğrenciler Bilinçlendirildi

Arıburnu İlkokulu'nda 12-18 Aralık etkinlikleri

Çanakkale Arıburnu İlkokulunda öğrenciler 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Bu özel haftada öğretmenler, öğrencilere tutumlu olmanın, yerli malı kullanmanın ve üretime değer vermenin önemini anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın; bilinçli, üretken ve sorumlu bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

ÇANAKKALE’DE ÖĞRENCİLERE YERLİ MALI HAFTASINDA ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE TUTUMLU OLMANIN, YERLİ MALI KULLANMANIN VE ÜRETİME DEĞER VERMENİN ÖNEMİ ANLATILDI.