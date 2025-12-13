DOLAR
Çanakkale'de Yerli Malı Haftası'nda Öğrenciler Bilinçlendirildi

Çanakkale Arıburnu İlkokulunda 12-18 Aralık'ta Yerli Malı Haftası etkinlikleriyle öğrencilere tutumlu olmanın, yerli malı kullanmanın ve üretime değer vermenin önemi anlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 17:06
Arıburnu İlkokulu'nda 12-18 Aralık etkinlikleri

Çanakkale Arıburnu İlkokulunda öğrenciler 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Bu özel haftada öğretmenler, öğrencilere tutumlu olmanın, yerli malı kullanmanın ve üretime değer vermenin önemini anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın; bilinçli, üretken ve sorumlu bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

