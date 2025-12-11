Sinop’ta Öğrencilere 'Güvenlik' Dersi: Boyabat ve Saraydüzü’ndeki Eğitimler

Eğitimin amacı ve kapsamı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, gençlerin güvenliğini sağlamak ve onları potansiyel tehlikelere karşı bilinçlendirmek amacıyla Boyabat ve Saraydüzü ilçelerinde eğitim çalışmaları yürüttü.

Gerçekleştirilen seminerlerde öğrencilere güvenlik, suçtan korunma ve akran zorbalığı gibi kritik konular detaylı ve anlaşılır bir dille aktarıldı. Emniyet personelleri, olası risklere karşı alınabilecek önlemleri uygulamalı ve sözel örneklerle açıkladı.

Hedef kitle ve buluşma noktaları

Eğitim faaliyetleri kapsamında Boyabat Necdet Küçükbaş Ortaokulu ile Saraydüzü Türkaylar İlköğretim ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelindi. Seminerlerde öğrencilerin soruları yanıtlandı ve farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

Çocuk Şube ekipleri, benzer bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini belirterek aileleri ve öğretmenleri de sürece dahil etmenin önemine vurgu yaptı.

