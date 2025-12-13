Boyabat’ta Lise Öğrencileri Duruşma Salonunda Adaleti İnceledi

Ziyaret ve Etkinlik Detayları

Sinop’un Boyabat ilçesinde, O.D.A.K projesi kapsamında gerçekleştirilen meslek tanıtımı etkinliğinde lise öğrencileri adaletin işleyişini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Boyabat Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi öğrencileri, adliyeyi Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Uluğ’un ev sahipliğinde ziyaret etti. Başsavcı Akın ve Başkan Uluğ, öğrencilerle sohbet ederek mesleklerine ilişkin bilgi verdi ve gelen soruları yanıtladı.

Programın devamında öğrenciler duruşma salonuna geçerek salonun oturma düzeni, duruşma süreci ve adli usuller hakkında bilgilendirildi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, hakim ve savcı cübbelerini giyerek temsili mahkeme kürsüsünde hatıra fotoğrafları çektirdi.

Ayrıca ziyaret sırasında öğrenciler Boyabat Adliyesi bünyesindeki bölümleri inceleyerek merak ettikleri konularda doğrudan bilgi alma fırsatı yakaladı.

Etkinlik, gençlerin hukuk eğitimine ilgisini artırmayı ve adalet mekanizmasını yerinde tanımalarını sağlamayı amaçlayan O.D.A.K projesinin uygulamalarından biri olarak kayda geçti.

ETKİNLİĞİN SONUNDA ÖĞRENCİLER, HAKİM VE SAVCI CÜBBELERİNİ GİYEREK TEMSİLİ OLARAK OTURDUKLARI MAHKEME KÜRSÜSÜNDE HATIRA FOTOĞRAFLARI ÇEKTİRDİ.