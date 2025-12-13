DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.863.681,12 -0,25%

Boyabat’ta Lise Öğrencileri Duruşma Salonunda Adaleti İnceledi

Boyabat’ta O.D.A.K projesiyle lise öğrencileri, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Uluğ eşliğinde adliyede adaleti yerinde gözlemledi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 13:26
Boyabat’ta Lise Öğrencileri Duruşma Salonunda Adaleti İnceledi

Boyabat’ta Lise Öğrencileri Duruşma Salonunda Adaleti İnceledi

Ziyaret ve Etkinlik Detayları

Sinop’un Boyabat ilçesinde, O.D.A.K projesi kapsamında gerçekleştirilen meslek tanıtımı etkinliğinde lise öğrencileri adaletin işleyişini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Boyabat Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi öğrencileri, adliyeyi Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Uluğ’un ev sahipliğinde ziyaret etti. Başsavcı Akın ve Başkan Uluğ, öğrencilerle sohbet ederek mesleklerine ilişkin bilgi verdi ve gelen soruları yanıtladı.

Programın devamında öğrenciler duruşma salonuna geçerek salonun oturma düzeni, duruşma süreci ve adli usuller hakkında bilgilendirildi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, hakim ve savcı cübbelerini giyerek temsili mahkeme kürsüsünde hatıra fotoğrafları çektirdi.

Ayrıca ziyaret sırasında öğrenciler Boyabat Adliyesi bünyesindeki bölümleri inceleyerek merak ettikleri konularda doğrudan bilgi alma fırsatı yakaladı.

Etkinlik, gençlerin hukuk eğitimine ilgisini artırmayı ve adalet mekanizmasını yerinde tanımalarını sağlamayı amaçlayan O.D.A.K projesinin uygulamalarından biri olarak kayda geçti.

ETKİNLİĞİN SONUNDA ÖĞRENCİLER, HAKİM VE SAVCI CÜBBELERİNİ GİYEREK TEMSİLİ OLARAK OTURDUKLARI...

ETKİNLİĞİN SONUNDA ÖĞRENCİLER, HAKİM VE SAVCI CÜBBELERİNİ GİYEREK TEMSİLİ OLARAK OTURDUKLARI MAHKEME KÜRSÜSÜNDE HATIRA FOTOĞRAFLARI ÇEKTİRDİ.

ETKİNLİĞİN SONUNDA ÖĞRENCİLER, HAKİM VE SAVCI CÜBBELERİNİ GİYEREK TEMSİLİ OLARAK OTURDUKLARI...

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Öğrenciler Atıktan Enerjiye: SEKAY ve SAÇEM'de Teknik Gezi
2
Emirdağ'da Gürkan Emeksiz Merkez Anaokulu'nu Ziyaret Etti
3
Boyabat’ta Lise Öğrencileri Duruşma Salonunda Adaleti İnceledi
4
Kestel Belediyesi'nin Eğitim Seferberliği: Binlerce Öğrenciye Destek
5
Bayburt'ta 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' Projesiyle Anaokullarında Renkli Etkinlikler
6
Bayburt'ta Liseler Arası Münazara Yarışması: Eğitimde Değer mi Bilgi mi?
7
Yenice İlkokulu Öğrencileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama