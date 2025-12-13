Öğrenciler Atıktan Enerjiye: SEKAY ve SAÇEM'de Teknik Gezi

SAÜ mühendislik öğrencilerine uygulamalı atık yönetimi eğitimi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, çevresel sürdürülebilirlik bilincini artırmak amacıyla SAÜ Çevre, Gıda ve Makine Mühendisliği bölümü öğrencileri için özel bir teknik gezi düzenledi.

Program kapsamında düzenlenen teknik gezi SEKAY'da gerçekleştirildi; ardından SAÇEM'de verilen eğitimlerle genç mühendis adaylarına Sakarya'nın atık yönetiminde uyguladığı yenilikçi teknolojiler tanıtıldı.

Öğrenciler, gezi ve eğitimlerde karışık atıkların ayrıştırılma süreçleri, geri kazanım yöntemleri, atıktan elektrik üretimi, tıbbi atık sterilizasyon süreçleri ve düzenli depolama sahalarının işletilmesi gibi konularda kapsamlı teknik bilgiler edindi.

Programda konuşan Çevre Yüksek Mühendisi Dr. Yasemin Çalışkan, Büyükşehir Belediyesi’nin sıfır atık alanındaki hizmetlerinin ardındaki güçlü mevzuat sistemine dikkat çekerek "Sürdürülebilir bir çevre için atılan her adımın arkasında güçlü bir mevzuat sistemi var. Bu sistem uluslararası ve ulusal stratejik planlarda önemli bir yol haritası olmakta ve çalışma hayatında fark oluşturan başarıları getirmektedir. Teknik gezi imkânı sağlayabildiğimiz bu örnek geri kazanım tesisi de mevzuat hükümlerinin doğurduğu başarılı bir sonuç örneğidir" dedi.

Çevre Yüksek Mühendisi Esra Demirhan ise iklim değişikliğiyle mücadelenin küresel ölçekte kritik bir gereklilik olduğunu vurgulayarak, çevre sorumluluğu bilincini güçlendiren yaklaşımların doğa temelli çözümler geliştirmek için farkındalığı artırdığını belirtti.

Belediyenin sağladığı bu tür saha çalışmaları, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalı deneyimle pekiştirmelerine ve bölgenin atık yönetimi uygulamalarını yerinde görmelerine olanak tanıyor.

