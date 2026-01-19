Eskişehir'de Anadolu Mektebi: Tarık Buğra ve Cengiz Aytmatov Panelleri

Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi bünyesinde, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında düzenlenen panellerde öğrenciler, Türk ve dünya edebiyatının usta isimleri Tarık Buğra ve Cengiz Aytmatov'u anlattı.

Hazırlık ve Danışmanlık

Paneller, Felsefe öğretmeni Şükran Cırıt danışmanlığında hazırlandı. Şükran Cırıt, bu tür projelerin öğrencilerin analiz yeteneklerini geliştirdiğini ve onlara çok boyutlu bir bakış açısı kazandırdığını vurguladı.

Katılım ve Değerlendirme

Etkinlik, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Dinleyicilerden gelen olumlu geri dönüşler ve gençlerin edebiyata gösterdiği ilgi, etkinliğin amaçlarına ulaştığının göstergesi olarak değerlendirildi.

