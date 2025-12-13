Cizre'de 4-6 Yaş Kur'an Kursları Çift Dallı Eğitimle Öğretiyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Cizre İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kursları, çocuklara temel dini bilgileri ve değerler eğitimini, Milli Eğitim müfredatıyla harmanlanmış etkinliklerle sunuyor. Eğitim programı, oyun ve sosyal etkinliklerle desteklenerek öğrenmeyi eğlenceli hâle getiriyor.

Çift dallı eğitim: Dini bilgi ile okul öncesi eğitim birlikte

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bu kurslara ilgi artarken, ilk kez 2013'te başlatılan program kapsamında milyonlarca çocuk Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimiyle tanışıyor. Cizre'de bulunan 37 Kur'an kursundan biri olan Nuh’un Gemisi 4-6 Yaş Kur’an Kursu, öğrencilerine hem dini içerikler hem de anaokullarına yakın bir müfredat sunuyor.

Cizre İlçe Müftüsü'nün değerlendirmesi

Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran, velilerden aldıkları olumlu geri dönüşlere dikkat çekti ve şunları söyledi:

"4-6 yaş Kur’an kurslarımızda Peygamberimizin hayatını, ana hatlarıyla siyer ve itikadı, Rabbimizin kim olduğunu, Peygamberimizin kim olduğunu, kıblemizin neresi olduğunu, kitabımızın ne olduğunu, İslam’ın şartlarını, imanın şartlarını ve bir Müslümanın hayatında ana hatlarıyla bilmesi gereken bütün bu bilgileri ve değerler eğitimini çocuklarımıza öğretiyoruz. Bunları öğretmekle beraber daha da güzel sonuçlar alıyoruz. Çocuklarımız okula başladığında Kur’an-ı Kerim öğrenmiş, temel dini bilgilerini almış bir şekilde okula başlayacaklardır. Velilerimizden çok güzel dönüşler alıyoruz. Onlar da aynı şekilde bize, çocuklarımız eve geldiğinde selam vererek geliyor, suyu sağ eliyle ve oturarak içiyor gibi davranışları değerler eğitimiyle birlikte öğrendiklerini ifade ediyorlar. Biz bu eğitimleri çocuklarımıza Kur’an kurslarımızda veriyoruz"

Kurs yöneticisinin bakışı

Nuh’un Gemisi 4-6 Yaş Kur’an Kursu yöneticisi Esra Çiçek, kursun kapasitesi ve eğitim içeriği hakkında bilgi verdi. Cizre'de yaklaşık 500 öğrencinin bulunduğunu, ilçede 37 kurs olduğunu, kendi kurslarının ise 84 öğrenci ve 6 sınıf ile bölgedeki en kalabalık ve donanımlı kurslardan biri olduğunu vurguladı.

Esra Çiçek'in açıklaması:

"Cizre’de 500’e yakın öğrencimiz ve 37 kursumuz bulunmaktadır. Bu kurslar arasında, 84 öğrenciye sahip, 6 sınıf kapasiteli ve 6 sınıf hocası bulunan bir kurs olmamız itibarıyla şu an Cizre’de en kalabalık ve en donanımlı kurs olma sürecindeyiz. Esasında kursumuz, içeriğiyle verdiği eğitimle ve özellikle anaokullarından ayrılan, birebir aynı olmasa da farklı bir müfredatı ve eklemeleriyle, halkın ve velilerin gözünde ayrıcalıklı bir konumdadır. Öğrencilerin eğitimi konusunda nasıl bir prosedür izliyorsunuz diye sorulduğunda, esasında anaokullarında verilen eğitimin yanında dini eğitim, değerler eğitimi, peygamberler hayatı, Peygamber Efendimizin hayatı, hadisler, ezberler ve en önemlisi de Kur’an-ı Kerim temel alınmaktadır. Bu eğitimi verirken anaokullarında uygulanan müfredatı tamamen es mi geçiyoruz? Kesinlikle hayır. Bunun yanında anaokullarında öğretilen sayı, renk, kişisel gelişim, spor ve çeşitli etkinlikler de söz konusudur. Belki aklınıza gelebilecek pek çok farklı etkinliği de burada dini eğitimle birlikte harmanlıyoruz. Elhamdülillah, şu an 84 öğrencisiyle ve dönem ortasına gelmemize rağmen kayıtları tamamen dolmasına rağmen hâlen kayıt almaya devam eden bir kurs olarak faaliyet göstermekteyiz. Elbette bu durum için halkımıza ve velilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ümit ediyorum ki sadece Cizre’de değil, bütün Türkiye’de 4-6 yaş Kur’an kursları hak ettiği yere ulaşır, ciddi anlamda nitelik kazanır ve hak ettiği eğitim değerini halkımıza yansıtarak kaliteli bir eğitim verir"

Yetkililer, çift dallı modelin erken yaşta dinî kimlik, değerler bilinci ve okul öncesi sosyal-akademik becerileri birlikte kazandırdığını belirtiyor. Kurslar, velilerden gelen olumlu geri dönüşlerle talep görmeye devam ediyor.

