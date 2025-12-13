İhlas Vakfı Kütahya Erkek Öğrenci Yurdu'nun Temeli Atıldı

Temel atma töreninde vakıf yetkilileri yatırım takvimini ve Kütahya'nın önemini vurguladı

İhlas Vakfı tarafından Kütahya’da inşa edilecek erkek öğrenci yurdunun temeli düzenlenen mütevazı bir törenle atıldı. Törende konuşan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, vakfın son yıllarda gerçekleştirdiği yurt yatırımlarına değindi.

Aydın, 2022 yılında Afyonkarahisar Sinanpaşa Yurdunun tamamlandığını, 2024’te İzmir Yurdunun, 2025’te ise yeni bir yurt açılışının yapıldığını hatırlatarak, 2025 yılında Kütahya Yurdunun temelinin atılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve “Allah-u Teala hayırlı ve mübarek eylesin” dedi.

Aydın, Kütahya’nın vakıf için ayrı bir öneme sahip olduğunu, bu şehirden yetişen öğrencilerin hem vakıfta hem de devlet kurumlarında önemli görevler üstlendiğini vurguladı. Yazılım mühendisi olarak istihdam edilen mezunlardan memnuniyet duyduğunu belirten Aydın, vakfın web sisteminin de Kütahya’dan yetişen gençler tarafından yenilendiğini ifade etti.

Konuşmasında Kütahya’nın tarihi önemine de değinen Aydın, Germiyanoğulları Beyliğinin başkenti olan Kütahya’nın Osmanlı Devleti’ne yaptığı katkılara dikkat çekti. Aydın, Germiyanoğlu Yakup Bey’in kızını Yıldırım Bayezid ile evlendirirken Kütahya ve çevresini çeyiz olarak Osmanlı’ya bağışladığını hatırlatarak, bu tarihi mirasın Kütahya’ya yapılan yatırımlar açısından önemli bir gerekçe olduğunu söyledi.

İhlas Vakfı Kütahya Koordinatörü Necmettin Canbek, yaklaşık 25 yıldır Kütahya’da bir yurt yapma hedefi taşıdıklarını belirterek, bu hayalin bugün gerçeğe dönüşmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi. Canbek, Kütahya’da yetişen birçok öğrencinin ülkeye ve İslamiyet’e hizmet ettiğini vurguladı.

İhlas Pazarlama Kütahya Bölge Müdürü Abdulkadir Demirci ise Kütahya’dan yetişen binlerce gencin Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev aldığını belirterek, yurdun en kısa sürede tamamlanması için maddi ve manevi her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

Tören, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri besmeleyle butona basarak yurt inşaatının temelini attı.

Yurt binası; bodrum kat, zemin kat ve 3 normal kattan oluşacak olup, 72 öğrenci kapasiteli olarak planlandı. Yapının yaklaşık 1 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Yeni yurt, Dumlupınar Üniversitesi'ne yürüme mesafesinde yer alacak.

Temel atma törenine; İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın, İhlas Vakfı Başkan Yardımcısı Tahsin Ekinci, Mütevelli Heyet üyesi Bahtiyar Çalışkan, İhlas Vakfı Kurucular Kurulu üyeleri Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık, Mustafa Sertel, İhlas Vakfı Hukuk Müşaviri Avukat Alper Osman Genç, İhlas Vakfı gönüllüsü Seyyid Celaleddin Arvas, İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Abdulkadir Demirci, Kütahya yurdundan mezun olan öğrenciler, davetliler ve çevre vilayetlerden gelen misafirler katıldı.

