Aydın'da Ücretsiz İngilizce Kursları: A1'den C2'ye Güz Dönemi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin güz dönemi kapsamında tüm ilçelerde ücretsiz verilen İngilizce kursları, A1'den C2'ye kadar seviyelerde sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:16
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:16
Aydın'da Ücretsiz İngilizce Kursları: A1'den C2'ye Güz Dönemi

Aydın'da Ücretsiz İngilizce Kursları: A1'den C2'ye Güz Dönemi

Her yaşa ve seviyeye uygun eğitimler tüm ilçelerde devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen güz dönemi etkinlikleri kapsamında yürütülen İngilizce eğitimleri, kent genelinde hız kesmeden devam ediyor. Tüm ilçelerde gerçekleştirilen kurslardan çocuklar, gençler ve yetişkinler ücretsiz yararlanıyor.

Eğitimler, belediyenin uzman eğitmenleri tarafından katılımcıların seviyelerine göre planlanıyor. Kurslar, başlangıç seviyesi A1'den ileri seviye C2'ye kadar farklı kademelerde sunuluyor. Derslerde temel dil bilgisiyle birlikte okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerine yönelik uygulamalı alıştırmalara yer veriliyor.

Çocuk ve yetişkin grupları için oluşturulan sınıflarda, katılımcıların günlük hayat ve akademik ortamlarda İngilizceyi daha etkin kullanabilmeleri hedefleniyor. Eğitim programı, güz dönemi süresince belirlenen takvim doğrultusunda sürdürülüyor.

Büyükşehir yetkilileri, kursların vatandaşların yabancı dil becerilerini geliştirmeye katkı sağlamasını amaçladığını belirtiyor. Programı başarıyla tamamlayanların İngilizceyi farklı alanlarda kullanabilecek düzeye ulaşması hedefleniyor.

Katılımcılar, ücretsiz eğitim olanağı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

AYDIN’DA HER YAŞTAN VATANDAŞ İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR

AYDIN’DA HER YAŞTAN VATANDAŞ İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR

AYDIN’DA HER YAŞTAN VATANDAŞ İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
OMÜ 2025 Akademik Başarı Ödülleri: Bilginin Gücüyle Geleceğe
2
ASO’dan mesleki eğitime büyük yatırım: Ankara'nın 4 üniversitesiyle protokol
3
Kaymakam Ali Güldoğan Salihli Milli Egemenlik Ortaokulu'nu Yerinde İnceledi
4
Kütahya'da Siber Güvenlik Seminerleri: SİBERAY ile Farkındalık Artıyor
5
Kütahya'da 2025 Eğitim Yılı Değerlendirildi — 2026 Planları Masaya Yatırıldı
6
Vali Aydoğdu: Gençler "Aynı Hizadan Konuşulmak" İstiyor
7
Çatalpınar'da Birlikte Okuyoruz Etkinliği: Minikler Emniyette Kitap Okudu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları