Aydın'da Ücretsiz İngilizce Kursları: A1'den C2'ye Güz Dönemi

Her yaşa ve seviyeye uygun eğitimler tüm ilçelerde devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen güz dönemi etkinlikleri kapsamında yürütülen İngilizce eğitimleri, kent genelinde hız kesmeden devam ediyor. Tüm ilçelerde gerçekleştirilen kurslardan çocuklar, gençler ve yetişkinler ücretsiz yararlanıyor.

Eğitimler, belediyenin uzman eğitmenleri tarafından katılımcıların seviyelerine göre planlanıyor. Kurslar, başlangıç seviyesi A1'den ileri seviye C2'ye kadar farklı kademelerde sunuluyor. Derslerde temel dil bilgisiyle birlikte okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerine yönelik uygulamalı alıştırmalara yer veriliyor.

Çocuk ve yetişkin grupları için oluşturulan sınıflarda, katılımcıların günlük hayat ve akademik ortamlarda İngilizceyi daha etkin kullanabilmeleri hedefleniyor. Eğitim programı, güz dönemi süresince belirlenen takvim doğrultusunda sürdürülüyor.

Büyükşehir yetkilileri, kursların vatandaşların yabancı dil becerilerini geliştirmeye katkı sağlamasını amaçladığını belirtiyor. Programı başarıyla tamamlayanların İngilizceyi farklı alanlarda kullanabilecek düzeye ulaşması hedefleniyor.

Katılımcılar, ücretsiz eğitim olanağı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

AYDIN’DA HER YAŞTAN VATANDAŞ İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR