Aydıntepe'de ÇEDES Etkinliği: Öğrencilerde Sorumluluk ve Özgürlük Bilinci

Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu'nda ÇEDES çalışmaları

Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) etkinlikleri kapsamında Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu'nda öğrencilerin sorumluluk ve özgürlük bilincini geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Etkinliklere öğretmen ve okul idarecileri katıldı.

Farkındalık çalışmaları ve kitap ayraçları

Öğrenciler, farkındalık oluşturmak amacıyla üzerlerine 'Özgür Filistin' yazılı kitap ayraçları hazırlayarak değerler eğitimine katkı sağladı.

Tohum bankası çalışması: Uygulamalı doğa eğitimi

Öğrenciler ayrıca ayva, elma, limon, nar, cennet hurması, mandalina ve armut gibi çeşitli meyvelerin çekirdeklerini kullanarak tohum bankası oluşturdu. Tohum banklarının bitki çeşitliliğini korumak amacıyla farklı bitkilere ait tohumların uygun şartlarda saklandığı ve gerektiğinde yeniden üretim için kullanıldığı alanlar olduğu öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı.

Gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilerin hem çevre bilinci kazanmaları hem de sorumluluk, özgürlük ve paylaşma gibi temel değerler konusunda farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

