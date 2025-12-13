DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.862.232,35 -0,21%

Aydıntepe'de ÇEDES Etkinliği: Öğrencilerde Sorumluluk ve Özgürlük Bilinci

Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu'nda düzenlenen ÇEDES etkinlikleriyle öğrenciler, kitap ayraçları ve tohum bankası çalışmalarıyla çevre, sorumluluk ve özgürlük bilinci kazandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:27
Aydıntepe'de ÇEDES Etkinliği: Öğrencilerde Sorumluluk ve Özgürlük Bilinci

Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu'nda ÇEDES çalışmaları

Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) etkinlikleri kapsamında Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu'nda öğrencilerin sorumluluk ve özgürlük bilincini geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Etkinliklere öğretmen ve okul idarecileri katıldı.

Farkındalık çalışmaları ve kitap ayraçları

Öğrenciler, farkındalık oluşturmak amacıyla üzerlerine 'Özgür Filistin' yazılı kitap ayraçları hazırlayarak değerler eğitimine katkı sağladı.

Tohum bankası çalışması: Uygulamalı doğa eğitimi

Öğrenciler ayrıca ayva, elma, limon, nar, cennet hurması, mandalina ve armut gibi çeşitli meyvelerin çekirdeklerini kullanarak tohum bankası oluşturdu. Tohum banklarının bitki çeşitliliğini korumak amacıyla farklı bitkilere ait tohumların uygun şartlarda saklandığı ve gerektiğinde yeniden üretim için kullanıldığı alanlar olduğu öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı.

Gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilerin hem çevre bilinci kazanmaları hem de sorumluluk, özgürlük ve paylaşma gibi temel değerler konusunda farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

AYDINTEPE’DE ÖĞRENCİLERDEN SORUMLULUK VE ÖZGÜRLÜK ODAKLI ÇALIŞMA

AYDINTEPE’DE ÖĞRENCİLERDEN SORUMLULUK VE ÖZGÜRLÜK ODAKLI ÇALIŞMA

AYDINTEPE’DE ÖĞRENCİLERDEN SORUMLULUK VE ÖZGÜRLÜK ODAKLI ÇALIŞMA

İLGİLİ HABERLER

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt'ta 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' Projesiyle Anaokullarında Renkli Etkinlikler
2
Kırkağaç’ta 38. Dönem Uzman Erbaşların Mezuniyet Coşkusu
3
Toprağın Hayati Rolü Anlatıldı | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
4
Yenice İlkokulu Öğrencileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti
5
Niğde'de Kadın Kooperatiflerine 'Kadın Emeğinin Vergilendirilmesi' Eğitimi
6
Aydıntepe'de ÇEDES Etkinliği: Öğrencilerde Sorumluluk ve Özgürlük Bilinci
7
Eskişehir'de Meslek Lisesi Öğrencileri Üretim Süreçlerini Yerinde Öğreniyor

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama