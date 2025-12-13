Çiftlik Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Müdür Yardımcısı Okulu Kendi Boyadı

Çiftlik Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde müdür yardımcısından örnek hareket

Niğde’nin Çiftlik ilçesindeki Çiftlik Anadolu İmam Hatip Lisesinde görevli Müdür Başyardımcısı Akın Kahraman, okul binasının dış cephe boyasını kendi emeğiyle yenileyerek takdir topladı. Çalışma, okulun daha temiz ve düzenli bir ortama kavuşması hedefiyle yapıldı.

Çalışmanın amacı ve destek

Okul Müdürü Abdullah Demir, projenin kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve sorumluluk bilinciyle gerçekleştirildiğini vurguladı. Demir, boyaların meslek eğitim lisesinden temin edildiğini belirterek, "Bu süreçte desteklerini esirgemeyen İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek’e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Çelik’e, Şube Müdürlerimiz Ahmet Şener ve Bahtiyar Çelik’e, ayrıca boya çalışmaları sırasında itfaiye desteğini hiçbir zaman esirgemeyen belediyemize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Müdür yardımcısının açıklaması

Akın Kahraman ise yaptığı çalışmayı görev anlayışının doğal bir parçası olarak nitelendirdi: "Yönetici olmak sadece tanımlanan işlerle ilgilenmek değil, gerektiğinde sahaya inebilmek ve öğrencilerimize en iyi imkanları sunabilmektir. Pansiyonumuz öğrencilerimizin ikinci evi. Onların daha güzel ve sağlıklı bir ortamda kalmasını sağlamak için elimizden geleni yaptık".

