DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.863.681,12 -0,25%

Bayburt'ta Liseler Arası Münazara Yarışması: Eğitimde Değer mi Bilgi mi?

Bayburt'ta Bayburt Lisesi ve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 'değerler eğitimi' ile 'bilgi aktarımı' tezlerini Çoruh Kültür Merkezi'nde tartıştı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:09
Bayburt'ta Liseler Arası Münazara Yarışması: Eğitimde Değer mi Bilgi mi?

Bayburt'ta Liseler Arası Münazara Yarışması: Eğitimde Değer mi Bilgi mi?

Etkinlik ve Katılımcılar

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Liseler Arası Münazara Yarışması kapsamında Bayburt Lisesi ile Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında münazara gerçekleştirildi.

Çoruh Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmada, Bayburt Lisesi öğrencileri “Eğitimin öncelikli amacı değerler eğitimidir” tezini savunurken, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri “Eğitimin öncelikli amacı bilgi aktarımıdır” tezi üzerinden görüşlerini dile getirdi. Öğrenciler belirlenen tezler doğrultusunda nitelikli ve yoğun bir tartışma ortaya koydu.

Tartışma ve Değerlendirme

Münazara süresince öğrenciler, eleştirel düşünme, etkili ifade ve akademik tartışma becerilerini sergileyerek güçlü fikirleriyle tezlerini savundu.

Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, bu tür faaliyetlerin öğrencilerin düşünme, kendini ifade etme ve akademik gelişimlerine önemli katkı sunduğunu vurguladı.

BAYBURT’TA ‘LİSELER ARASI MÜNAZARA YARIŞMASI’ DÜZENLENDİ

BAYBURT’TA ‘LİSELER ARASI MÜNAZARA YARIŞMASI’ DÜZENLENDİ

BAYBURT’TA ‘LİSELER ARASI MÜNAZARA YARIŞMASI’ DÜZENLENDİ

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Öğrenciler Atıktan Enerjiye: SEKAY ve SAÇEM'de Teknik Gezi
2
Emirdağ'da Gürkan Emeksiz Merkez Anaokulu'nu Ziyaret Etti
3
Boyabat’ta Lise Öğrencileri Duruşma Salonunda Adaleti İnceledi
4
Kestel Belediyesi'nin Eğitim Seferberliği: Binlerce Öğrenciye Destek
5
Bayburt'ta 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' Projesiyle Anaokullarında Renkli Etkinlikler
6
Bayburt'ta Liseler Arası Münazara Yarışması: Eğitimde Değer mi Bilgi mi?
7
Yenice İlkokulu Öğrencileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama