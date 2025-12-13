Bayburt'ta Liseler Arası Münazara Yarışması: Eğitimde Değer mi Bilgi mi?
Etkinlik ve Katılımcılar
Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Liseler Arası Münazara Yarışması kapsamında Bayburt Lisesi ile Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında münazara gerçekleştirildi.
Çoruh Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmada, Bayburt Lisesi öğrencileri “Eğitimin öncelikli amacı değerler eğitimidir” tezini savunurken, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri “Eğitimin öncelikli amacı bilgi aktarımıdır” tezi üzerinden görüşlerini dile getirdi. Öğrenciler belirlenen tezler doğrultusunda nitelikli ve yoğun bir tartışma ortaya koydu.
Tartışma ve Değerlendirme
Münazara süresince öğrenciler, eleştirel düşünme, etkili ifade ve akademik tartışma becerilerini sergileyerek güçlü fikirleriyle tezlerini savundu.
Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, bu tür faaliyetlerin öğrencilerin düşünme, kendini ifade etme ve akademik gelişimlerine önemli katkı sunduğunu vurguladı.
