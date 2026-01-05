Aydıntepe'de Hoşgörü Pano Çalışmasıyla Öğrencilere Değer Eğitimi

Etkinlik ve amaç

Aydıntepe İmam Hatip Ortaokulu’nda yapılan değerler eğitimi kapsamında, hoşgörü temalı pano çalışması öğrencilerin katılımıyla hazırlandı. Etkinlik, hoşgörünün birey ve toplum hayatındaki önemini vurgulamayı hedefledi.

Çalışmaya katılan öğrenciler, hoşgörü kavramını anlatan görseller ve mesajlar hazırlayarak panoa katkı sundu. Hazırlanan materyaller, hem yaratıcı hem de eğitici özellikleriyle dikkat çekti.

Etkinlik çerçevesinde amaçlanan temel kazanımlar arasında sevgi, saygı ve anlayış bilincinin pekiştirilmesi yer aldı. Öğrencilerde sosyal gelişimi desteklemek ve hoşgörü kültürünü erken yaşta kazandırmak etkinliğin öncelikli hedefleri arasında bulundu.

Hazırlanan pano, okul koridorunda sergilenerek tüm öğrencilerin ilgisine sunuldu ve okul içindeki farkındalığın artırılması amaçlandı.

