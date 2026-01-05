DOLAR
Aydıntepe'de Hoşgörü Pano Çalışmasıyla Öğrencilere Değer Eğitimi

Aydıntepe İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerin katılımıyla hoşgörü temalı pano hazırlandı; sevgi, saygı ve anlayış bilinci pekiştirildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:02
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:02
Etkinlik ve amaç

Aydıntepe İmam Hatip Ortaokulu’nda yapılan değerler eğitimi kapsamında, hoşgörü temalı pano çalışması öğrencilerin katılımıyla hazırlandı. Etkinlik, hoşgörünün birey ve toplum hayatındaki önemini vurgulamayı hedefledi.

Çalışmaya katılan öğrenciler, hoşgörü kavramını anlatan görseller ve mesajlar hazırlayarak panoa katkı sundu. Hazırlanan materyaller, hem yaratıcı hem de eğitici özellikleriyle dikkat çekti.

Etkinlik çerçevesinde amaçlanan temel kazanımlar arasında sevgi, saygı ve anlayış bilincinin pekiştirilmesi yer aldı. Öğrencilerde sosyal gelişimi desteklemek ve hoşgörü kültürünü erken yaşta kazandırmak etkinliğin öncelikli hedefleri arasında bulundu.

Hazırlanan pano, okul koridorunda sergilenerek tüm öğrencilerin ilgisine sunuldu ve okul içindeki farkındalığın artırılması amaçlandı.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

