Aydıntepe'de 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' Eğitimi: 112 ve Hijyen Öne Çıktı

Bayburt’ta yürütülen 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' projesi kapsamında Aydıntepe okullarında öğrencilere 112 tanıtımı, koruyucu hastalıklar, hijyen ve diş bakımı eğitimi verildi.

Bayburt’ta yürütülen 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' Projesi kapsamında düzenlenen eğitimlerin ikinci durağı Aydıntepe Anaokulu ve Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu oldu. Programa katılan öğrencilere sağlık bilincini artırmaya yönelik kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Eğitimin kapsamı ve içerikleri

Eğitim kapsamında öğrencilere 112'nin tanıtımı yapıldı; ayrıca koruyucu ve bulaşıcı hastalıklar, el ve ağız hijyeni ile diş bakımı konularında bilgilendirme yapıldı. Sunumlar ve uygulamalı etkinliklerle desteklenen eğitimler, çocukların ilgisini çekecek şekilde planlandı.

Projenin yürütülmesi ve önceki uygulama

Proje, Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol doğrultusunda hayata geçirildi ve kent genelinde farklı okullarda uygulanmaya devam ediyor. Projenin ilk uygulaması Şehit Halil Türkoğlu İlkokulu'nda gerçekleştirilmişti.

Uygulama dönemi ve kapanış

2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek proje çerçevesinde gerçekleştirilen programlar, öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı. Program, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından öğrencilere verilen çeşitli hediyelerin dağıtılmasıyla tamamlandı.

