Elazığ Çocuk Eğitimevi'nde Akran Zorbalığı ve Kadına Yönelik Şiddet Farkındalık Eğitimi

Elazığ Çocuk Eğitimevi'nde, Aile ve Sosyal Hizmetler ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle akran zorbalığı ve kadına yönelik şiddet konularında farkındalık eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 13:36
Elazığ Çocuk Eğitimevi'nde farkındalık eğitimi düzenlendi

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, Adalet Bakanlığı’na bağlı Elazığ Çocuk Eğitimevinde tutuklu ve hükümlülere yönelik farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimin odağı

Eğitim programında akran zorbalığı ve kadına yönelik şiddetle mücadele konuları ön plana alındı. Program kapsamında katılımcılara şiddetin türleri, nedenleri ve sonuçları ile akran zorbalığının birey ve toplum üzerindeki etkileri hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu.

Katılımcılara verilen bilgiler

Programa katılanlara; şiddetin tanımı, farklı türleri, nedenleri ve yol açtığı sonuçlar anlatıldı. Ayrıca akran zorbalığının birey ve toplum üzerindeki etkileri ve şiddetin önlenmesine yönelik yöntemler hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim, farkındalık artırmayı ve şiddetin önlenmesine katkı sağlamayı amaçladı.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

