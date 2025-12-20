DOLAR
KBÜ'de Endonezya Festivali: Tiyatro, Dans ve Geleneksel Kültür Sergilendi

Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen Endonezya Festivali'nde tiyatro, dans, dövüş sanatları ve yöresel kıyafetler yoğun ilgi gördü; etkinlik kültürel bağları güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 13:38
KBÜ'de Endonezya Festivali: Tiyatro, Dans ve Geleneksel Kültür Sergilendi

KBÜ'de Endonezya Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) düzenlenen Endonezya Festivali, tiyatro, dans, geleneksel kıyafetler ve dövüş sanatlarından oluşan gösterilerle izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Etkinlik Detayları

Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü ile Endonezyalı Öğrenciler Birliği iş birliğinde gerçekleştirilen festival, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlendi. Etkinlikte Endonezyalı öğrenciler ülkelerinin kültür, sanat ve geleneklerini tanıttı.

Program kapsamında sahnelenen Malin Kundang Tiyatrosu, geleneksel dans performansları, dövüş sanatı gösterileri ve yöresel kıyafet sunumları büyük beğeni topladı.

Yetkililerin Açıklamaları

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Türkiye ile Güneydoğu Asya ülkeleri arasındaki tarihi bağlara dikkati çekerek, Osmanlı döneminden bu yana Endonezya ve Malezya ile güçlü ilişkilerin bulunduğunu söyledi. Karaş, KBÜ'nün 2006 yılından itibaren bölge ülkeleriyle akademik iş birlikleri yürüttüğünü belirterek, üniversitede öğrenim gören Endonezyalı öğrenci sayısının 400'ün üzerinde olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Uluslararası Öğrenci Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Esad Kamil Tosun da Türkiye ile Endonezya arasındaki dostluğun yüzyıllara dayandığını belirterek, iki ülke arasında güçlü bir gönül bağı bulunduğunu ifade etti.

Endonezyalı Öğrenciler Birliği Başkanı Muhammad Dilvan Hadzig festivalin iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmeyi amaçladığını söylerken, festival sorumlusu Muhammad Rizal AlFarisi etkinliğin Endonezya'nın sanat, müzik, dans, mutfak ve el sanatları gibi kültürel zenginliklerini tanıtmayı hedeflediğini kaydetti.

