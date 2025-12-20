DOLAR
KBÜ’de TÜBİTAK 2209 Başvuruları 4 Yılda 11 Kat Artarak 755’e Ulaştı

Karabük Üniversitesi'nde TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B başvuruları son dört yılda 66'dan 755'e yükseldi; desteklenen proje sayısı da arttı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 13:41
KBÜ’de TÜBİTAK 2209 Başvuruları 4 Yılda 11 Kat Artarak 755’e Ulaştı

KBÜ’de TÜBİTAK 2209 Başvuruları 4 Yılda 11 Kat Artış Gösterdi

Karabük Üniversitesi’nde TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programlarına yapılan başvurular, son dört yılda kayda değer bir artış gösterdi. Üniversitenin proje ve araştırma temelli akademik yaklaşımı, başvuru sayılarındaki hızlı yükselişte belirleyici oldu.

Başvuru ve Destek Rakamları

Verilere göre KBÜ’den 2022 yılında 66 proje başvurusu yapılırken, bu sayı 2023’te 348, 2024’te 505 ve 2025’te 755 olarak kaydedildi. Böylece başvurular 4 yılda 11 kat artmış oldu.

Destek almaya hak kazanan proje sayısı da yıllar itibarıyla yükseldi: 2022’de 35, 2023’te 158, 2024’te 200. 2025 yılı değerlendirme süreci devam ediyor.

Rektörün Değerlendirmesi

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık başvurulardaki artışa dikkat çekerek şunları söyledi: "Karabük Üniversitesi’nde araştırma ve proje üretimini stratejik bir öncelik olarak ele alıyoruz. Oluşturduğumuz proje geliştirme ekosistemi, akademik rehberlik faaliyetleri ve kurumsal destek mekanizmaları sayesinde öğrencilerimizin TÜBİTAK programlarına ilgisi her yıl artıyor"

Kırışık, lisans düzeyinde araştırma odaklı düşünme kültürünün üniversitenin bilimsel üretim kapasitesini güçlendirdiğini belirterek, "Proje temelli akademik yaklaşımımızı önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

