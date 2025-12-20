DOLAR
Yazıköy'ün Tarihi ve Kültürel Mirası Bilim Kafe'de Ele Alındı

Karabük Üniversitesi Bilim Kafe etkinliğinde Yazıköy'ün tarihi ve kültürel mirası akademisyenler ve yerel tarihçilerle ele alındı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 13:39
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) bilimin toplumla buluşması hedefi çerçevesinde yürütülen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında Yazıköy'de bir söyleşi gerçekleştirildi. Etkinlik Bilim Şehirle Buluşuyor: Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması - Yazıköy Söyleşisi başlığıyla düzenlendi.

Etkinlik ve iş birliği

Söyleşi, Yazıköy Muhtarlığı, Yazıköy Kültür ve Dayanışma Derneği, KBÜ Sesli Düşünme Kulübü ve KBÜ Kültür Sanat Çalışma Takımı iş birliğinde Yazıköy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa akademisyenler ve yerel tarihçiler bölge halkıyla bir araya geldi.

Konuşmacılar ve vurgular

Moderatörlüğünü Öğr. Gör. Mesut Doğan'ın üstlendiği söyleşide, Dr. Öğr. Üyesi Sebahat Kılıç Bülbül, Dr. Öğr. Üyesi Handan Yerli, Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Serkal Yıldırım ile yerel tarihçi Ahmet Karakaş konuşmacı olarak yer aldı.

Öğr. Gör. Mesut Doğan, kültürel mirasın kayıt altına alınmasının önemine değinerek, Bilim şehirle buluşuyor. Karabük Üniversitesi kısa sürede ciddi bir gelişme gösterdi ve bunu şehrimize yansıtmaya çalışıyoruz.

Dr. Öğr. Üyesi Sebahat Kılıç Bülbül, Safranbolu ve çevresindeki sanatsal mirasa yönelik yürüttükleri çalışmaları anlattı ve Yazıköy'deki bazı eserlerin korunmasına yönelik önerilerini paylaştı. Dr. Öğr. Üyesi Handan Yerli, Yazıköy'ün kırsal mimari açısından Safranbolu'nun önemli bir devamı olduğunu belirtti. Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Serkal Yıldırım ise Yazıköy'ün Batı Karadeniz açısından önemli bir kültürel miras alanı olduğunu vurguladı ve köy halkının tarihi değerlere sahip çıkmasının bilimsel çalışmalar için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yerel tarihçi Ahmet Karakaş, Yazıköy'ün mübadil bir yerleşim olduğunu ve geçmişte farklı kültürlerin birlikte yaşadığını anlattı; Selçuklular ilk önce Yazıköy’ü alıyorlar, ardından Bulak köyünü alıp Safranbolu’yu kuşatıyorlar.

Saha gezisi ve kapanış

Söyleşinin ardından düzenlenen saha gezisinde köydeki tarihi yapılar ve kültürel unsurlar yerinde incelendi. Program, değerlendirme bölümünün ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

