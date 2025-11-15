AYTO’da Barista Eğitimi Başarıyla Tamamlandı

AYTO Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (AYMES) tarafından düzenlenen barista eğitimini 6 aday tamamlayarak katılım belgesi aldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 13:51
Eğitimden 6 Kişi Katılım Belgesi Aldı

Aydın Ticaret Odası (AYTO) tarafından, AYTO Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (AYMES) organizasyonuyla düzenlenen barista eğitimi başarıyla tamamlandı.

Eğitime katılan 6 aday, eğitim sürecinde verilen teorik ve pratik uygulamaları tamamlayarak katılım belgesi almaya hak kazandı.

AYTO Genel Sekreteri İlknur Kahraman, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Mesleki eğitimlerimiz, katılımcılarımızın yetkinliklerini geliştirmelerine ve sektöre hazır bireyler olarak kazandırılmalarına büyük katkı sağlıyor. Barista eğitimimiz de bu amaç doğrultusunda başarıyla tamamlandı".

Konu ile ilgili AYTO’dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "AYTO Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi tarafından düzenlenen barista eğitimi başarıyla tamamlandı. Eğitime 6 aday katıldı ve eğitim süresince gerekli teorik ve pratik çalışmaları tamamlayan adaylar, katılım belgesi almaya hak kazandı".

