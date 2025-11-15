AYTO’da Barista Eğitimi Başarıyla Tamamlandı

Eğitimden 6 Kişi Katılım Belgesi Aldı

Aydın Ticaret Odası (AYTO) tarafından, AYTO Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (AYMES) organizasyonuyla düzenlenen barista eğitimi başarıyla tamamlandı.

Eğitime katılan 6 aday, eğitim sürecinde verilen teorik ve pratik uygulamaları tamamlayarak katılım belgesi almaya hak kazandı.

AYTO Genel Sekreteri İlknur Kahraman, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Mesleki eğitimlerimiz, katılımcılarımızın yetkinliklerini geliştirmelerine ve sektöre hazır bireyler olarak kazandırılmalarına büyük katkı sağlıyor. Barista eğitimimiz de bu amaç doğrultusunda başarıyla tamamlandı".

