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Bakan Tekin’den öğretmenlere sürpriz ziyaret! Cep telefonu yasağına tam destek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da iki okulu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğretmenler, Bakan Tekin’e sınıflardaki cep telefonu yasağına teşekkür etti. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 27.02.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 12:48
Bakan Tekin’den öğretmenlere sürpriz ziyaret! Cep telefonu yasağına tam destek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da Mamak Şehit Öğretmen Yasemin Bayram Tekin Ortaokulu ile Şehit Bülent Karalı Lisesi’ni ziyaret etti. Bakan Tekin, okul bahçesinde öğrencilerin oyununa katıldıktan sonra öğretmenler odasında eğitimcilerle görüştü. Öğretmenler, Bakan Tekin’e sınıflarda cep telefonu yasağı uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Detaylar haberimizde...

CEP TELEFONU YASAĞI NEDEN ÖNEMLİ?

Bakan Tekin, cep telefonu yasağının eğitim kalitesini artırmak için alınmış bir karar olduğunu belirterek, “Cep telefonları, öğrencilerin dikkatini dağıtan, öğrenmeyi engelleyen, bağımlılık yaratan bir unsur. 

OKULLARDA CEP TELEFONU YASAĞI

Dolayısıyla sınıflarda cep telefonlarının bulundurulması doğru değil.” dedi.

ÖĞRETMENLER CEP TELEFONU YASAĞINDAN MEMNUN MU?

Bakan Tekin, ziyaret ettiği her iki okuldaki öğretmenlerin de cep telefonu yasağından memnun olduklarını söyledi. Öğretmenler, cep telefonu yasağı sayesinde öğrencilerin daha dikkatli, daha motive ve daha başarılı olduklarını ifade etti. Öğretmenler, bu uygulamadan dolayı Bakan Tekin’e teşekkür etti.

BAKAN TEKİN OKUL ZİYARETİ

OKULLARIN FİZİKİ DURUMU NASIL?

Bakan Tekin, il müdürlerinden şehirlerine gittikten sonra ilk iş olarak okulların bakım, onarım ve benzeri konulardaki durumunu tekrar gözden geçirmelerini istedi. 

Bakan Tekin, 11 Eylül’de okulların sağlıklı bir şekilde eğitim öğretime hazır hale getirileceğini ifade etti.

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