Bakan Tekin’den öğretmenlere sürpriz ziyaret! Cep telefonu yasağına tam destek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da Mamak Şehit Öğretmen Yasemin Bayram Tekin Ortaokulu ile Şehit Bülent Karalı Lisesi’ni ziyaret etti. Bakan Tekin, okul bahçesinde öğrencilerin oyununa katıldıktan sonra öğretmenler odasında eğitimcilerle görüştü. Öğretmenler, Bakan Tekin’e sınıflarda cep telefonu yasağı uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Detaylar haberimizde...

CEP TELEFONU YASAĞI NEDEN ÖNEMLİ?

Bakan Tekin, cep telefonu yasağının eğitim kalitesini artırmak için alınmış bir karar olduğunu belirterek, “Cep telefonları, öğrencilerin dikkatini dağıtan, öğrenmeyi engelleyen, bağımlılık yaratan bir unsur.





Dolayısıyla sınıflarda cep telefonlarının bulundurulması doğru değil.” dedi.

ÖĞRETMENLER CEP TELEFONU YASAĞINDAN MEMNUN MU?

Bakan Tekin, ziyaret ettiği her iki okuldaki öğretmenlerin de cep telefonu yasağından memnun olduklarını söyledi. Öğretmenler, cep telefonu yasağı sayesinde öğrencilerin daha dikkatli, daha motive ve daha başarılı olduklarını ifade etti. Öğretmenler, bu uygulamadan dolayı Bakan Tekin’e teşekkür etti.





OKULLARIN FİZİKİ DURUMU NASIL?

Bakan Tekin, il müdürlerinden şehirlerine gittikten sonra ilk iş olarak okulların bakım, onarım ve benzeri konulardaki durumunu tekrar gözden geçirmelerini istedi.

Bakan Tekin, 11 Eylül’de okulların sağlıklı bir şekilde eğitim öğretime hazır hale getirileceğini ifade etti.