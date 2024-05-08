Bakan Tekin’den yeni müfredat açıklaması: “Çocuklar bizi millet yapan değerleri içselleştirsin”

Milli Eğitim Bakanı Tekin, TOBB Türkiye Eğitim Meclisi toplantısında, yeni müfredatla ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni müfredata kademeli bir şekilde geçmeyi öngördüklerini ifade eden Bakan Tekin, içerikle ilgili konuştu.

Bakan Tekin, Eyüpsultan’da bir lisede öldürülen okul müdürü için başsağlığı diledikten sonra, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarında, ceza yaptırımlarının daha farklı şekilde değerlendirilmesi için çalışmalar yapıldığını ifade etti.

“Bizi millet yapan değerlerimizi içselleştiren nesiller istiyoruz”

Bakan Tekin, yeni müfredatın içeriğinde bulunan ‘değerler ve değerler eğitimi’ hakkında “Bu konu bizim için çok önemli. Çocuklarımız, uluslararası becerilerin yanı sıra, bizi millet yapan değerlerimizi de içselleştirmeli. Millet olarak kendi fıtratımız ve değerlerimizle uyumlu bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda 10 yıllık bir çalışma yapıldı” ifadelerini kullandı.

“İntegral teferruattır, asıl önemli olan Türkçe’dir”

TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Başkanı Yusuf Ekinci ise integralin müfredattan çıkarılması ile ilgili olarak ise “Yeni müfredat, sadeleştirme amacını taşıyor. Daha derin bir öğrenme açısında bu çok önemli. Matematikten integralin çıkartılması gibi meseleler teferruattır. Esas üzerinde durmamız gereken konu, Türkçe eğitimi ve öğretimidir. Türkçe, diğer tüm faaliyetler için temeldir” şeklinde konuştu.