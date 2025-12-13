DOLAR
Eskişehir'de Meslek Lisesi Öğrencileri Üretim Süreçlerini Yerinde Öğreniyor

Meslek liseleri öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Eskişehir'de işletme ziyaretleri ve teknik gezilerle yerli üretimi yerinde öğreniyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:48
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında işletme ziyaretleri sürüyor

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası çerçevesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri tarafından Eskişehir genelinde düzenlenen işletme ziyaretleri ve teknik geziler devam ediyor.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgiye göre, bu ziyaretlerle öğrencilerin yerli üretim süreçlerini yerinde görmeleri, üretim teknolojilerini tanımaları ve mesleki bilgi ile becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilen teknik geziler sayesinde öğrenciler, sektörün önde gelen işletmelerinde yürütülen çalışmaları yakından inceleme fırsatı buluyor; mesleki farkındalıkları artıyor ve kariyer planlamalarına katkı sağlayacak önemli deneyimler ediniyorlar.

