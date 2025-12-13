Vali Aydoğdu Erzincan Lisesi'nde Kauçuk Zeminli Spor Alanını İnceledi

Erzincan genelinde 101 okul bahçesinde uygulama

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Lisesi'ni ziyaret ederek okul bahçesine yapılan kauçuk zeminli spor alanında incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında Vali Aydoğdu, liseli öğrencilerle bir süre sohbet etti ve çalışmayla ilgili bilgiler aldı.

Vali Aydoğdu, Erzincan genelinde 101 okul bahçesindeki spor alanının kauçuk zeminle kaplandığını belirtti. Öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı koşullarda spor yapabilmelerini sağlamak amacıyla yürütülen bu çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Vali Aydoğdu, yapılan düzenlemelerin öğrencilere uzun vadede olumlu katkı sunacağını ifade etti.

