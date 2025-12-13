DOLAR
Vali Aydoğdu Erzincan Lisesi'nde Kauçuk Zeminli Spor Alanını İnceledi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Lisesi'ndeki kauçuk zeminli spor alanını inceledi; Erzincan genelinde 101 okulda uygulama yapıldığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 09:50
Erzincan genelinde 101 okul bahçesinde uygulama

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Lisesi'ni ziyaret ederek okul bahçesine yapılan kauçuk zeminli spor alanında incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında Vali Aydoğdu, liseli öğrencilerle bir süre sohbet etti ve çalışmayla ilgili bilgiler aldı.

Vali Aydoğdu, Erzincan genelinde 101 okul bahçesindeki spor alanının kauçuk zeminle kaplandığını belirtti. Öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı koşullarda spor yapabilmelerini sağlamak amacıyla yürütülen bu çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Vali Aydoğdu, yapılan düzenlemelerin öğrencilere uzun vadede olumlu katkı sunacağını ifade etti.

