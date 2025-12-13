Vali Musa Işın, Kütahya Lisesi Restorasyonunu Yerinde İnceledi

Vali Musa Işın, tarihi Kütahya Lisesi binasında devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden süreç hakkında bilgi aldı.

İnceleme ve Vurgular

Ziyaret sırasında Vali Işın, tarihi mirasın korunmasının önemine dikkat çekti. Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte yapının kente önemli bir kültürel katkı sağlayacağını ifade etti.

Restorasyonun Kapsamı

Çalışmaların dış cephe yenilemeleri, iç mekân güçlendirmeleri ve tarihi dokuyu yaşatmaya yönelik uygulamalar olmak üzere etaplar hâlinde sürdüğü bildirildi.

Vali Işın’a incelemeleri sırasında İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ile ilgili kurum temsilcileri de eşlik etti.

