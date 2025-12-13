Yüksekova'da 16 Okula 440 Eğitim ve Zekâ Oyunu Seti ve Kırtasiye Yardımı

YEKDASDER'den öğrencilere kapsamlı eğitim desteği

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde turizm ve eğitim alanındaki faaliyetleriyle dikkat çeken Yüksekova Ekoloji, Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği (YEKDASDER), eğitime destek kampanyasını sürdürdü. Dernek yöneticileri, ilçedeki 13 okul ile 3 özel eğitim okuluna toplam 440 farklı eğitim ve zekâ oyunu seti ile çeşitli kırtasiye malzemelerini bizzat okullara teslim etti.

Kampanya, öğrencilerin bilişsel ve sosyal becerilerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Zekâ oyunlarının yanı sıra gönderilen kırtasiye malzemeleri, çocukların temel eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak seçildi.

Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut'un açıklamaları

Dernek Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, faaliyetlerin yalnızca sporla sınırlı kalmadığını ve sosyal sorumluluk projelerine öncelik verdiklerini belirtti. Aykut, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu yıl içerisinde toplam 13 köy okulu ile 3 özel eğitim okuluna akıl ve zekâ oyunları ulaştırdık. Ayrıca kırtasiye, giyim ve çeşitli ihtiyaçlara yönelik destekler sunarak çocuklarımızın eğitim yolculuğuna katkı sağladık. Her bir okulda karşılaştığımız heyecan ve tebessüm, bize bu yolda neden yürüdüğümüzü hatırlatıyor"

Aykut sözlerine şöyle devam etti: "Bu tür desteklerin geleceğe yapılan en anlamlı yatırımlardan biri olduğunu ifade ederek, gönüllü iş insanlarının desteğiyle bu eğitim desteğini büyütmeyi hedeflediklerini ve "Çocuklarımız bizim geleceğimizdir ve biz, bu geleceği güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte daha fazla çocuğa ulaşarak umutlarını büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

YEKDASDER’in bu girişimi, bölgedeki öğrencilerin eğitim olanaklarını zenginleştirirken, yerel topluluklarda farkındalık ve dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

YÜKSEKOVA İLÇESİNDE 13 OKUL İLE 3 ÖZEL EĞİTİM OKULUNA 440 FARKLI EĞİTİM VE ZEKÂ OYUNU SETİ İLE KIRTASİYE MALZEMESİ HEDİYE EDİLDİ.