Prof. Dr. Ömer Faruk Erdoğan’a 2025 TÜBA-TESEP Ödülü

Prof. Dr. Ömer Faruk Erdoğan, 2024 tarihli 'Tehâfüt ve Geleneği' ile 2025 TÜBA-TESEP ödülüne layık görüldü; ödül 23 Aralık Salı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilecek.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:03
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Erdoğan, 2024 yılında yayımladığı 'Tehâfüt ve Geleneği: Müellifler, Eserler, Meseleler' adlı eseriyle 2025 Bilimsel Telif Eser Programı (TÜBA-TESEP) Ödülü'ne layık görüldü.

Ödülün gerekçesi

Türkiye Bilimler Akademisi açıklamasına göre program, üniversitelerde nitelikli telif eser üretimini teşvik etmeyi amaçlıyor. Erdoğan'ın eseri, İslam düşünce tarihinde önemli bir yere sahip olan 'Tehâfüt' geleneğini başlangıcından Osmanlı dönemine kadar farklı yönleriyle ele alması nedeniyle ödüle değer bulundu. Program kapsamında dağıtılan 8 ödülden biri kendisine verildi.

Tören

Prof. Dr. Ömer Faruk Erdoğan, ödülünü 23 Aralık Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak.

