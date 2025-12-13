Emirdağ'da Akran Zorbalığı Farkındalık Semineri İlgi Topladı

Emirdağ'da 'Akran Zorbalığına Karşı Farkındalık Semineri' büyük ilgi gördü

Emirdağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Akran Zorbalığı Eğitimi semineri, ilçede görev yapan rehber öğretmenler, sınıf öğretmenleri ve okul müdürlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Uzman sunumu: Zorbalığın türleri ve müdahale yöntemleri

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Nasibe Kandemir Özdinç, seminerde akran zorbalığının türleri, güvenli okul iklimi oluşturma yolları ve etkili müdahale stratejileri üzerine kapsamlı ve uygulamaya dönük bir sunum yaptı.

Katılımcılar, güvenli ve destekleyici bir öğrenme ortamının öğrenci başarısı ile psikososyal iyilik hâli üzerindeki etkilerine ilişkin önemli farkındalıklar edindi. Program, öğretmen ve yöneticilerin zorbalıkla mücadelede daha bilinçli, sistemli ve bütüncül yaklaşımlar geliştirmesine katkı sağladı.

