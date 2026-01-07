Bakan Tekin Malatya'da: Eğitim Değerlendirme Toplantısı ve Ziyaretler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Malatya'da özel eğitim okulu ziyareti, valilik bilgilendirmesi ve 50. Yıl Kütüphaneleri Deprem Bölgesi toplu açılış törenine katıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:59
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 14:03
Program Başlangıcı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sabah saatlerinde çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi.

Okul Ziyareti ve İncelemeler

Deprem bölgesi Malatya'da bir dizi programa katılan Bakan Tekin, ilk olarak Battalgazi ilçesinde bulunan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti. Bakan Tekin, okulda öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek incelemelerde bulundu.

Valilikte Bilgilendirme

Okul ziyaretinin ardından Bakan Tekin, bilgi almak üzere Malatya Valiliği'ne geçti. Burada kentte devam eden eğitim yatırımları ve projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Toplu Açılış Töreni

Bakan Tekin'in Malatya programı, Yeşilyurt ilçesi Suluköy Mahallesi'nde bulunan Kahramanlar İlkokulu'nda düzenlenecek 50. Yıl Kütüphaneleri Deprem Bölgesi Toplu Açılış Töreni ile devam edecek.

