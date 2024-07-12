Bakan Tekin: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 2024-2025 eğitim öğretim yılında yürürlüğe giriyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Nehirden Denize, Özgür Filistin' temalı şiir, hikaye ve kısa film yarışmasında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bu yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla yürürlüğe girecek ve eğitime birçok yenilik getirecek.



2024-2025 DÖNEMİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Bakan Yusuf Tekin, konuşmasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin eğitim sistemine katacağı yenilikleri ve hedefleri dile getirdi. "Hepiniz biliyorsunuz, Türkiye Yüzyılı Maarif modeli adıyla 26 dersin programlarını değiştirdik, revize ettik. İnşallah bir aksilik olmasa 2024-2025 eğitim öğretim yılında yürürlüğe girecek" dedi. Bu modelin, çocukların Türkçeyi daha iyi kullanabilmeleri ve kendilerini ifade edebilmeleri için önemli bir fırsat olduğunu belirten Tekin, şu sözleri ekledi: "Biz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde çocuklarımızın güzel Türkçemize, ana dilimize vakıf, onu güzel kullanan, kendisini güzel ifade eden, bu dille hikayeler, şiirler yazabilen, film senaryoları yazabilen gençler ve bireyler olarak yetişmesini istiyoruz."

EĞİTİMDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Yeni müfredat, yalnızca dil becerilerini geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda öğrencilerin milli ve manevi değerlerine sahip çıkmalarını da sağlayacak. Bakan Tekin, bu konuda şöyle konuştu: "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’yle ilgili, biz 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz kısacası bu ülkede, bu ülkenin geleceği, bu ülkenin demokrasisi, bu ülkenin hukuk devleti vasfı, bu ülkenin bağımsızlığı tehlikeye düştüğü zaman çocuklarımızın bu ülkenin değerlerine, bu milletin iradesine sahip çıkmalarını arzu ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne bu anlamda önemli bir biçimde çocuklarımızın bu şuurda yetişmesini sağlayacak ifadeler koymak istedik."

Onay sürecini tamamlayan yeni müfredat, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından onaylandı ve "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı altında https://mufredat.meb.gov.tr adresi üzerinden kamuoyunun erişimine açıldı. Böylece, veliler, öğretmenler ve öğrenciler, yeni müfredatın detaylarına internet üzerinden kolayca ulaşabilecekler.



Yeni müfredat, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlayarak kademeli olarak uygulanacak. Bu aşamalı geçiş, öğrencilerin yeni modele uyum sağlamasını ve eğitimdeki yenilikleri daha etkin bir şekilde deneyimlemelerini amaçlıyor.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ’NİN AMACI

Bakan Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin amacını şu sözlerle özetledi: "Aslında bu yarışmanın teması tam anlamıyla bizim Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’yle ne yapmak istediğimizle birebir örtüşen bir tema. Biz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde çocuklarımızın güzel Türkçemize, ana dilimize vakıf, onu güzel kullanan, kendisini güzel ifade eden, bu dille hikayeler, şiirler yazabilen, film senaryoları yazabilen gençler ve bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. İkincisi, biz 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz kısacası bu ülkede, bu ülkenin geleceği, bu ülkenin demokrasisi, bu ülkenin hukuk devleti vasfı, bu ülkenin bağımsızlığı tehlikeye düştüğü zaman çocuklarımızın bu ülkenin değerlerine, bu milletin iradesine sahip çıkmalarını arzu ediyoruz."

Bu açıklamalar, yeni müfredatın sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda milli bilinç ve kültürel değerleri de ön planda tutacağını gösteriyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, geleceğin nesillerini hem bilgili hem de milli değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor.