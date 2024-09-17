VGM 2024-2025 burs tutarı açıklandı mı? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs başvuru tarihi  

Maddi zorluklarla mücadele eden hanelerde yaşayan öğrencilerin eğitim hayatları zorlu geçmekte iken bu zorlu süreç için bir çok kalemde destek sağlanmaktadır. Devlet bursları, KYK bursları, belediye bursları, vakıf bursları, VGM bursları bu kapsamda önemli ölçüde destek olmayı hedeflemektedir. Uzun yıllardır orta öğrenim ve yüksek öğrenim öğrencilerine burs imkanı sağlayan VGM bursları, ay ay ödenmekte olup, geri ödemesiz sağlanması sebebiyle yakından takip edilmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları, her yıl birçok öğrencinin eğitim hayatında önemli bir destek sunmaya devam ederken, 2024- 2025 eğitim yılının başladığı şu günlerde başvuru tarihi ve detayları da araştırılmaya başlamış bulunmaktadır. 2023-2024 yılı burs miktarlarıyla kayda değer bir yardım ödemesi sağlayan VGM bursları 2024- 2025 yılı başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı ve VGM 2024- 2025 burs tutarları merak edilmektedir.

2023- 2024 VGM BURS MİKTARI NE KADARDI?

Her sene Kasım ayında başvurulara açılan ve ödemeleri Ocak ayında başlayan VGM bursları geçtiğimiz sene ortaöğretim öğrencileri için 750 TL olarak ödenmekte iken Yükseköğrenim öğrencileri ve yabancı yükseköğrenim öğrencileri için aylık 2000 TL ödeme yapılmıştı. Her sene artan burs tutarının 2024 2025 eğitim yılında ne kadar olacağı da merak konusu olmaya devam etmekte.

2024 2025 VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Her sene olduğu gibi yeni eğitim yılında da VGM bursları ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Ancak VGM yeni dönem burs başvuruları henüz başlamadı. VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak. Ancak yükseköğrenim bursları için başvuru tarihleri henüz kesinleşmiş değil. Bu tarihler, 2024 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihleriyle belirlenerek açıklanacağı tahmin ediliyor.

HEM KYK HEM VGM BURSUNA BAŞVURU YAPILABİLİR Mİ?

Öğrenciler, hem KYK bursuna hem de VGM bursuna başvurabilirken yapılan açıklamada bir öğrencinin her iki burstan da aynı anda faydalanamayacağı belirtilmiş bulunuyor. Yani KYK bursu kazanan öğrencilerin VGM burs başvuruları işleme alınmıyor.

VGM BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

VGM bursuna başvuruda bulunan öğrenciler için süreç başlamış olup, sonuçların açıklanması ve akabinde belge teslim işlemleri akabinde burs ödemeleri en kısa süre içerisinde yapılacak. İlk burs ödemesi ise ekim ayından itibaren, o döneme kadar geriye dönük olarak öğrencilere yatırılacak.

VGM BURSUNA HER SENE BAŞVURMAK MI GEREKLİ?

VGM bursunu alabilmek için her yıl yeniden başvuru yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. VGM bursunu devam şartlarının sağlanması durumunda kayıt her sene otomatik yenilenmektedir.