Bakan Yusuf Tekin Malatya'da görme engelli öğrencilerle buluştu

Battalgazi Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki ziyaret ve değerlendirmeler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da Battalgazi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Malatya'daki programları kapsamında Battalgazi ilçesinde bulunan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret eden Bakan Tekin'e Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, ilçe belediye başkanları ve İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır eşlik etti.

Ziyaret sırasında öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösteriler sahnelendi. Programın ardından konuşan Tekin, özel eğitim ihtiyacı duyan öğrencilerin diğer öğrencilerle eşit şartlarda eğitim alabilmesi için tüm süreçlerin yakından takip edildiğini söyledi.

Özel eğitim alanındaki hassasiyete dikkat çeken Bakan Tekin, doğuştan gelen farklılıkların bir eksiklik değil, zenginlik olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’de özel eğitim ihtiyacı olan tüm çocukların fırsat eşitliğinden yararlanabilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Tekin, bu kapsamda özel eğitim uygulama okullarının önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

Battalgazi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti kaydeden Bakan Tekin, okulun ihtiyaçlarının yerinde tespit edileceğini belirterek, öğrencilere özveriyle yaklaşan öğretmenlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

