BAKKA'dan Zonguldak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne Kitap Desteği

BAKKA, Zonguldak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne kitap göndererek okuma kültürünü güçlendirmeyi ve yeniden topluma kazandırma süreçlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 13:14
Okuma kültürü ve topluma yeniden kazandırma hedefiyle gönderildi

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), okuma kültürünü güçlendirmek ve toplumsal gelişime katkı sunmak amacıyla Zonguldak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne kitap desteğinde bulundu.

Ajans tarafından gönderilen kitapların, denetimli serbestlikten yararlanan bireylerin bilgiye erişimini artırmayı ve yeniden topluma kazandırılma süreçlerine katkı sağlamayı hedeflediği belirtildi.

BAKKA, sosyal sorumluluk kapsamında yürütülen bu iş birliğinin önemine dikkat çekerek; okuyan, üreten ve geleceğe güvenle bakan bir toplum oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

