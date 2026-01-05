Bala Hatun Yurdu'nda Taekwondo Eğitimi Devam Ediyor
Eskişehir'de yurtta kalan öğrencilere yönelik kurs
Eskişehir'de bulunan Bala Hatun Yurdu bünyesinde düzenlenen Taekwondo kursu, planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor.
Yurtta kalan öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimler, uzman antrenör nezaretinde yapılıyor.
Kurs süresince öğrenciler, branşa özgü teknik ve pratik bilgiler edinirken aynı zamanda fiziksel gelişim süreçlerini sürdürüyor. Antrenör eşliğinde yapılan düzenli çalışmalarla kursiyerler, savunma sanatının temel prensipleri üzerine eğitim alıyor.
Yetkililer, kursun öğrencilerin kişisel ve sportif gelişimlerine katkı sunmak amacıyla kesintisiz devam ettiğini belirtti.
