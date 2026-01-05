DOLAR
Bala Hatun Yurdu'nda Taekwondo Eğitimi Devam Ediyor

Eskişehir Bala Hatun Yurdu'nda düzenlenen taekwondo kursu, uzman antrenör eşliğinde yurtta kalan öğrencilerin katılımıyla planlı takvime göre sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 11:10
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 11:10
Bala Hatun Yurdu'nda Taekwondo Eğitimi Devam Ediyor

Bala Hatun Yurdu'nda Taekwondo Eğitimi Devam Ediyor

Eskişehir'de yurtta kalan öğrencilere yönelik kurs

Eskişehir'de bulunan Bala Hatun Yurdu bünyesinde düzenlenen Taekwondo kursu, planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor.

Yurtta kalan öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimler, uzman antrenör nezaretinde yapılıyor.

Kurs süresince öğrenciler, branşa özgü teknik ve pratik bilgiler edinirken aynı zamanda fiziksel gelişim süreçlerini sürdürüyor. Antrenör eşliğinde yapılan düzenli çalışmalarla kursiyerler, savunma sanatının temel prensipleri üzerine eğitim alıyor.

Yetkililer, kursun öğrencilerin kişisel ve sportif gelişimlerine katkı sunmak amacıyla kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

