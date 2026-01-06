Yeşilyurt Belediyesi'nden bin 135 TYT-AYT kaynak kitap desteği

Okulda düzenlenen programda öğrencilere tavsiyeler

Yeşilyurt Belediyesi, Dilek Şehit Zekeriya Bitmez Anadolu Lisesi'nde düzenlenen program ile bin 135 adet TYT-AYT kaynak kitap setini öğrencilere dağıttı. Etkinlikte konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, öğrencilere eğitim hayatlarına ilişkin önemli tavsiyelerde bulundu.

Başkan Geçit, dağıtılan kaynak kitapların verimli kullanılmasının başarıyı artıracağını belirterek, disiplinli ve planlı bir çalışma süreciyle hedeflere ulaşılabileceğini vurguladı.

Kitap temini ve katkılar

Kitapların temin edilmesinde girişim gösteren Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Özgür ile dağıtım sürecini yürüten Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğüne teşekkür edildi. Programda ayrıca Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler de konuştu ve ilçedeki eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde Yeşilyurt Belediyesi'nden ciddi destek aldıklarını, ücretsiz kurslar ve kitap dağıtımlarının önemini vurgulayarak katkı sunanlara teşekkür etti.

Başkan Geçit'ten öğrencilere mesaj

Konuşmasında öğrencilere yönelik önemli tavsiyeler paylaşan Başkan Geçit, dağıtılan kaynakların güncel müfredata uygun ve sınav sistemine yönelik hazırlandığına dikkat çekti. Öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada şu noktalara değindi:

• Düzenli, planlı ve sistemli çalışma ilkesini benimsemenin hedeflere ulaşmayı kolaylaştırdığı.

• Okulun konumu (şehir merkezinde veya kırsalda) bir öğrenci için avantaj ya da dezavantaj olmadığını; önemli olan zamanı iyi yönetmek olduğu.

• Başarının sırrı emekte, azim ve süreklilikte saklıdır; kestirme yollar başarı getirmez.

Başkan Geçit ayrıca kendi deneyiminden örnek vererek zaman yönetimi ve disiplinin önemini vurguladı ve öğrencilere kaynak kitaplardan en iyi şekilde faydalanmaları çağrısında bulundu.

Okul yönetimi ve katılımcılar

Okul yönetimi ve öğretmenler, Yeşilyurt Belediyesi'nin eğitime verdiği destekten memnuniyetlerini belirterek, kitap dağıtımı ve ücretsiz kursların öğrenciler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından öğrenciler için hazırlanan kaynak kitaplar dağıtıldı.

Kitap dağıtım programına; Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

