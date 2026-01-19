Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Göreve Başlayan Öğretmenlerle Buluştu

Yeni atanan öğretmenlere sıcak karşılama

Şırnak’ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, kente yeni atanan ve bugün itibarıyla göreve başlayacak öğretmenlerle bir araya geldi. İke, göreve yeni başlayacak öğretmenlerle yakından ilgilenip onlarla sohbet etti; milli eğitim ailesine katılan yeni maarif neferlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

’’İnanıyoruz ki her biri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında öğrencilerimiz için yeni kapılar aralayacaktır. Ellerindeki kalem mesleğe adanmışlığın, öz güvenin, millete sadakatin ve çocuğa duyulan derin saygının simgesi olsun. Attıkları her adım eğitime can, dokundukları her yürek geleceğe umut olsun. Yolları açık, izleri kalıcı, varlıkları maarifimize nefes olsun. Ailemize hoş geldiniz. Evlatlarımız sizlere emanet’’ dedi.

Öğretmenler ise bu anlamlı ve samimi ev sahipliği dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke’ye teşekkür etti.

