Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi’nin 2025 Aralık Sayısı Yayımlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Türkiye Obezite Araştırma Derneği iş birliğiyle yayımlanan Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi'nin 2025 Aralık sayısı okuyucuyla buluştu.

Dergi geçmişi ve akademik katkı

2017 yılında yayın hayatına başlayan dergi, 2019 yılından bu yana TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin kapsamında yayımlanarak bilim dünyasına katkı sunmaya devam ediyor. Aralık 2025 sayısı, obezite ve diyabet alanında güncel, özgün ve multidisipliner çalışmaları bir araya getiriyor.

İçerik ve öne çıkan çalışmalar

Dergide, 13. Ulusal Obezite ve Eşlik Eden Hastalıklar Kongresi kapsamında sunulan özetlerin araştırma makalelerine dönüştürülmüş çalışmaları yer alıyor. Bu sayıda alana yeni katkı sağlayacak özgün araştırmalar ve güncel değerlendirmeler bulunuyor.

Editörden not

Derginin baş editörü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, Aralık 2025 sayısına ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye Obezite Araştırma Derneği ile imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda derginin bilimsel niteliğini, yayın kalitesini ve ulusal-uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik önemli adımlar atıldığını belirtti.

Prof. Dr. Bayraktaroğlu, derginin bilimsel içeriğinin yükseltilmesi amacıyla her bir makalenin değerlendirme aşamasında büyük bir titizlik ve özen gösterildiğini ifade etti. Derginin yayımlanmasında verdikleri desteklerden dolayı başta BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere yazarlara, hakemlere, danışma kuruluna, dil redaksiyon kuruluna, yayın kuruluna, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına ve yayınevine teşekkürlerini sundu.

