MSKÜ'den Bağımlılıkla Mücadele Uzmanlarına Hibrit Eğitim

MSKÜ, 12-13 Ocak 2026'de düzenlediği hibrit eğitimle 112 bağımlılıkla mücadele uzmanını bir araya getirdi; önleyici yaklaşımlar, erken müdahale ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.

12-13 Ocak 2026'da düzenlenen programda saha profesyonelleri buluştu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörlüğü koordinasyonunda, Yaşam Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Alanında Görev Yapan Uzmanlara Yönelik Eğitim Programı, 12-13 Ocak 2026 tarihlerinde MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplumsal sorunlara duyarlı, bilimsel ve kamusal faydayı önceleyen program, yüz yüze ve çevrim içi katılım seçenekleriyle hibrit formatta yürütüldü. Ücretsiz olarak düzenlenen eğitime bağımlılıkla mücadele alanında sahada aktif görev yapan 112 uzman katılım sağladı.

Programa; Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Muğla İl Müftülüğü, Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Yeşilay Muğla Şubesi, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Muğla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde görev yapan profesyoneller katıldı.

Eğitim sürecinde; bağımlılığın çok boyutlu yapısı, risk gruplarıyla çalışma, önleyici ve koruyucu yaklaşımlar, erken müdahale süreçleri, psikososyal destek mekanizmaları ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik başlıklar ele alındı.

Alanında uzman akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından yürütülen oturumlarda, katılımcıların mesleki deneyim paylaşımına imkan tanıyan etkileşimli bir öğrenme ortamı oluşturuldu.

Programın temel hedefi; bağımlılıkla mücadele alanında görev yapan uzmanların bilgi, farkındalık ve uygulama becerilerini güçlendirmek, bilimsel temelli yaklaşımları sahaya yansıtmak ve yerel düzeyde sürdürülebilir bir mücadele anlayışını desteklemek oldu. Bu kapsamda eğitim, farklı kurumlar arasında koordinasyonun artırılmasına ve bütüncül bir mücadele yaklaşımının geliştirilmesine önemli katkılar sundu.

