Teknopark İSTE Payas Yerleşkesi Payas’a Kazandırıldı

İSTE ve Payas Belediyesi iş birliğiyle bölgesel teknoloji hamlesi

İskenderun Teknik Üniversitesi ile Payas Belediyesi arasında imzalanan protokolle Payas Belediyesi Kültür Evi binası, Teknopark İSTE Payas Yerleşkesi olarak teknoloji ve sanayi dünyasına kazandırıldı. Devir teslim töreni 16 Ocak Cuma günü gerçekleştirildi.

Törene; İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu, akademik personel ve davetliler katıldı. Protokol, üniversite-yerel yönetim iş birliğinin somut bir çıktısı olarak öne çıktı.

Proje, Cumhurbaşkanlığı'nın Türkiye Yüzyılı vizyonu ve 12. Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda hayata geçiriliyor. Yeni yerleşke, klasik teknopark anlayışını aşan yenilikçi bir modelle bölgesel kalkınmaya katkı sunmayı hedefliyor; bunun merkezinde Uygulamalı İnovasyon ve Yaşayan Laboratuvar yaklaşımları yer alıyor.

Teknopark İSTE Payas Yerleşkesi'nde yürütülecek çalışmaların odaklandığı alanlar arasında ağır sanayide dijital dönüşüm, yeşil hidrojen ve sürdürülebilir enerji, ileri mühendislik ve derin teknoloji bulunuyor. Bu alanlarda hem bölgesel hem de ulusal düzeyde bir mükemmeliyet merkezi oluşturulması amaçlanıyor.

Fiziki kapasitenin güçlendirilmesiyle girişimcilik ve Ar-Ge faaliyetleri için yeni çalışma alanları sağlanacak. Merkez, Payas'ın tarihi sanayi kimliğini geleceğin yüksek teknolojileriyle buluşturan stratejik bir kalkınma köprüsü olacak; gençlere nitelikli istihdam, girişimcilere ise küresel rekabet avantajı sunmayı hedefliyor.

İskenderun Teknik Üniversitesi, sahip olduğu akademik birikim, uygulama odaklı eğitim anlayışı ve sanayiyle kurduğu güçlü iş birlikleriyle Teknopark İSTE Payas Yerleşkesi aracılığıyla bölgenin bilim, teknoloji ve inovasyon ekosistemine stratejik katkılar sunmaya devam edecek.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Duruel törende yaptığı konuşmada projenin stratejik önemine vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı: "Payas Belediye Başkanımız Sayın Bekir ALTAN’ın eğitime, bilime ve teknoloji temelli kalkınmaya verdiği güçlü destek sayesinde; sanayi ile üniversiteyi sahada buluşturan örnek bir modeli hayata geçiriyoruz. Teknopark İSTE Payas Yerleşkesi ile yalnızca bir fiziki alan kazanmıyor, aynı zamanda bilgi üretiminin doğrudan sanayiye, inovasyonun ise katma değere dönüştüğü güçlü bir ekosistem inşa ediyoruz. Payas’ın ekonomik ve teknolojik geleceğini birlikte şekillendirdiğimiz bu vizyoner katkıları için Sayın Başkanımıza üniversitem ve şahsım adına teşekkür ediyorum".

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VE PAYAS BELEDİYESİ ARASINDA İMZALANAN PROTOKOLLE KÜLTÜR EVİ BİNASI, TEKNOPARK İSTE PAYAS YERLEŞKESİ OLARAK TEKNOLOJİ VE SANAYİ DÜNYASINA KAZANDIRILDI.