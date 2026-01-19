Teknopark İSTE Payas Yerleşkesi Payas’a Kazandırıldı

İskenderun Teknik Üniversitesi ile Payas Belediyesi protokolle Payas Kültür Evi binasını Teknopark İSTE Payas Yerleşkesi’ne dönüştürdü; devir teslim 16 Ocak'ta yapıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:05
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:05
Teknopark İSTE Payas Yerleşkesi Payas’a Kazandırıldı

Teknopark İSTE Payas Yerleşkesi Payas’a Kazandırıldı

İSTE ve Payas Belediyesi iş birliğiyle bölgesel teknoloji hamlesi

İskenderun Teknik Üniversitesi ile Payas Belediyesi arasında imzalanan protokolle Payas Belediyesi Kültür Evi binası, Teknopark İSTE Payas Yerleşkesi olarak teknoloji ve sanayi dünyasına kazandırıldı. Devir teslim töreni 16 Ocak Cuma günü gerçekleştirildi.

Törene; İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu, akademik personel ve davetliler katıldı. Protokol, üniversite-yerel yönetim iş birliğinin somut bir çıktısı olarak öne çıktı.

Proje, Cumhurbaşkanlığı'nın Türkiye Yüzyılı vizyonu ve 12. Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda hayata geçiriliyor. Yeni yerleşke, klasik teknopark anlayışını aşan yenilikçi bir modelle bölgesel kalkınmaya katkı sunmayı hedefliyor; bunun merkezinde Uygulamalı İnovasyon ve Yaşayan Laboratuvar yaklaşımları yer alıyor.

Teknopark İSTE Payas Yerleşkesi'nde yürütülecek çalışmaların odaklandığı alanlar arasında ağır sanayide dijital dönüşüm, yeşil hidrojen ve sürdürülebilir enerji, ileri mühendislik ve derin teknoloji bulunuyor. Bu alanlarda hem bölgesel hem de ulusal düzeyde bir mükemmeliyet merkezi oluşturulması amaçlanıyor.

Fiziki kapasitenin güçlendirilmesiyle girişimcilik ve Ar-Ge faaliyetleri için yeni çalışma alanları sağlanacak. Merkez, Payas'ın tarihi sanayi kimliğini geleceğin yüksek teknolojileriyle buluşturan stratejik bir kalkınma köprüsü olacak; gençlere nitelikli istihdam, girişimcilere ise küresel rekabet avantajı sunmayı hedefliyor.

İskenderun Teknik Üniversitesi, sahip olduğu akademik birikim, uygulama odaklı eğitim anlayışı ve sanayiyle kurduğu güçlü iş birlikleriyle Teknopark İSTE Payas Yerleşkesi aracılığıyla bölgenin bilim, teknoloji ve inovasyon ekosistemine stratejik katkılar sunmaya devam edecek.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Duruel törende yaptığı konuşmada projenin stratejik önemine vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı: "Payas Belediye Başkanımız Sayın Bekir ALTAN’ın eğitime, bilime ve teknoloji temelli kalkınmaya verdiği güçlü destek sayesinde; sanayi ile üniversiteyi sahada buluşturan örnek bir modeli hayata geçiriyoruz. Teknopark İSTE Payas Yerleşkesi ile yalnızca bir fiziki alan kazanmıyor, aynı zamanda bilgi üretiminin doğrudan sanayiye, inovasyonun ise katma değere dönüştüğü güçlü bir ekosistem inşa ediyoruz. Payas’ın ekonomik ve teknolojik geleceğini birlikte şekillendirdiğimiz bu vizyoner katkıları için Sayın Başkanımıza üniversitem ve şahsım adına teşekkür ediyorum".

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VE PAYAS BELEDİYESİ ARASINDA İMZALANAN PROTOKOLLE KÜLTÜR EVİ...

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VE PAYAS BELEDİYESİ ARASINDA İMZALANAN PROTOKOLLE KÜLTÜR EVİ BİNASI, TEKNOPARK İSTE PAYAS YERLEŞKESİ OLARAK TEKNOLOJİ VE SANAYİ DÜNYASINA KAZANDIRILDI.

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VE PAYAS BELEDİYESİ ARASINDA İMZALANAN PROTOKOLLE KÜLTÜR EVİ...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOGÜ'den Empati Seferberliği: Dijital Eğitimle Diyabet, Epilepsi ve Otizm Farkındalığı
2
MSKÜ'den Bağımlılıkla Mücadele Uzmanlarına Hibrit Eğitim
3
Teknopark İSTE Payas Yerleşkesi Payas’a Kazandırıldı
4
Yeşilyurt’ta Ara Tatilde Ücretsiz LGS ve DYK Hazırlık Kursları
5
Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Göreve Başlayan Öğretmenlerle Buluştu
6
Samsun meslek liseleri 2025'te 295 milyon TL ciro elde etti
7
Bartın Üniversitesi (BARÜ): Web of Science ve Scopus'ta Yayın ve Atıf Artışı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları