TOGÜ'den Empati Seferberliği: Dijital Eğitimle Diyabet, Epilepsi ve Otizm Farkındalığı

TOGÜ'nün Farkındalık Tokat’ta Başlar projesiyle ilkokul öğrencilerine dijital eğitimle diyabet, epilepsi ve otizm konusunda empati ve sağlık okuryazarlığı kazandırılıyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:55
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:55
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Farkındalık Tokat’ta Başlar: Okulda Sağlık, Sınıfta Empati projesiyle ilkokul öğrencilerinin, dijital ve teknoloji destekli uygulamalarla diyabet, epilepsi ve otizm gibi kronik durumlara sahip akranlarını daha iyi anlamaları ve empati duygularını geliştirmeleri hedefleniyor.

Proje kapsamında 4 gün sürecek dijital eğitim sürecinde öğrenciler; STEM uygulamaları, dijital öyküleme ve simülasyon araçları aracılığıyla empatiyi yalnızca teorik olarak değil, yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı buluyor. Eğitimler aynı zamanda sağlık okuryazarlığını artırmayı, önyargıları azaltmayı ve okul ortamında akran zorbalığını önlemeyi amaçlıyor.

Rektör Yılmaz öğrencilerle bir araya geldi

Proje kapsamında üniversiteye gelen öğrencilerle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada rektör yardımcıları, rektör danışmanları, genel sekreter ve proje yürütücüleri de yer aldı. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Prof. Dr. Fatih Yılmaz proje hakkında değerlendirmelerde bulunarak, Bu proje, çocuklarımızın yalnızca teknolojiyi kullanmalarını değil, aynı zamanda insani bir çalışmadır. Diyabet, epilepsi ve otizm gibi kronik durumlara sahip bireylerin yaşadıklarını erken yaşta anlayabilen çocuklar, ileride daha duyarlı, kapsayıcı ve bilinçli bireyler olacaktır. Üniversite olarak toplumsal sorumluluğu yüksek, farkındalık odaklı projeleri desteklemeye devam edeceğiz dedi.

Teknoloji destekli empati eğitimi

Dijital araçların etkin biçimde kullanıldığı proje kapsamında çocuklar, teknolojinin sunduğu imkânlarla farklı yaşam deneyimlerini keşfederek sağlık okuryazarlıklarını artırıyor. Uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin empati becerileri güçlendirilirken, okul içi dayanışma ve kapsayıcılık bilinci de pekiştiriliyor.

