Bartın Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinde Türkiye 3’üncüsü — ShanghaiRanking 2025

Bartın Üniversitesi, ShanghaiRanking 2025'te İnşaat Mühendisliği alanında dünyada 301-400 bandında yer alarak Türkiye'de 3'üncü oldu.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:08
ShanghaiRanking 2025'te BARÜ'den önemli başarı

Bartın Üniversitesi (BARÜ), ShanghaiRanking Akademik Alanların Küresel Sıralaması 2025 sonuçlarında İnşaat Mühendisliği alanında dünya genelinde 301-400 bandında yer aldı ve Türkiye sıralamasında 3’üncü oldu.

GRAS değerlendirmesinin kapsamı

Yükseköğretim kurumlarını akademik alanlara sundukları bilimsel katkılar açısından değerlendiren en kapsamlı ve objektif çalışmalardan biri olan ShanghaiRanking 2025 Akademik Alanların Küresel Sıralaması (Global Ranking of Academic Subjects - GRAS) yayımlandı. Değerlendirme; Doğa Bilimleri, Mühendislik, Yaşam Bilimleri, Tıp Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere 57 konuyu kapsıyor. Sıralamada 92 ülke ve bölgeden yaklaşık 2000 üniversite yer aldı ve kurumlar; araştırma çıktıları, araştırma etkisi, araştırma kalitesi ile uluslararası iş birliği gibi kriterler üzerinden değerlendirildi.

BARÜ'nün konumu ve üniversite yetkililerinin açıklaması

GRAS listesine giren Türkiye'deki üniversiteler arasında BARÜ, İnşaat Mühendisliği alanında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinin ardından 3’üncü sırayı iki üniversiteyle paylaştı. Bu sonuç, BARÜ'nün ilgili alandaki akademik performansını ulusal ve uluslararası ölçekte tescilledi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: 'Bartın Üniversitesi olarak küresel ölçekte kabul gören önemli sıralamalarda yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşaat Mühendisliği alanında dünyada 301-400 bandında, Türkiye’de ise 3’üncü sırada bulunmak bizler için gurur kaynağıdır. Akademik yetkinliğimiz, nitelikli araştırma çıktılarımız ve iş birliğine dayalı çalışma kültürümüze yönelik özveriyle çalışan herkese teşekkür ediyorum. Küresel ölçekte kalite odaklı yaklaşımıyla yükseköğretim kurumlarını destekleyen YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum'.

