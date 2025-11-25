BARÜ'de 24 Kasım Öğretmenler Günü: Sevgi, Eğitim ve Yapay Zeka

Bartın Üniversitesi'nde 24 Kasım etkinliği; konuşmalar, flüt konseri, şiir, yapay zeka sunumu ve koro gösterisiyle öğretmenler kutlandı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:11
BARÜ'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği öğretmenliğin dünü, bugünü ve yarınını ele aldı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programı, öğretmenlik mesleğinin anlamı ve eğitimde sevginin önemi üzerine vurgu yapan etkinliklerle gerçekleştirildi.

Açılış ve konuşmalar

Program, BARÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünden Arş. Gör. Dr. Ümit Koç’un flüt konseriyle başladı. Açılışta konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Semerci, öğretmenlik mesleğinin bir yaşam tarzı olduğunu vurguladı.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ise programda şu sözleri paylaştı: "Öğretmen, bir toplumun geleceğe uzanan köprüsüdür. Öğretmenlik mesleğinin kutsallığı, çağlar boyunca her medeniyetin temel direği olmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, cehaletle mücadeleyi vatan savunması kadar kutsal görmüştür. Öğretmenlerimiz; geçmişin bilgeliğini geleceğin umuduyla harmanlayan, bölgesel kalkınmaya katkı sunan ve eğitimde kaliteyi ilke edinen bu kurumun en değerli varlıklarıdır".

Şiir, deneyim paylaşımları ve teknoloji odaklı sunum

Emekli öğretmen Ahmet Burgucu, öğretmenlikte sevginin önemine değinerek "Sevgi" adlı şiiri seslendirdi ve öğretmenin öğrenciye verebileceği en değerli şeyin sevgi ve ilgi olduğunu örneklerle anlattı.

BARÜ Fen Fakültesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümünden Prof. Dr. Ramazan Yılmaz ise "Yapay Zeka Çağında Öğretmenlik ve Araştırma" başlıklı sunumunda güncel yapay zeka uygulamalarının eğitimdeki yerini ele aldı.

Sanat gösterisi ve kapanış

Program kapsamında, BARÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Sevan Deniz organizasyonuyla sahnelenen "Ben Öğretmen Olmak İstiyorum" koro ve oratoryosu izleyicilerden büyük beğeni topladı. Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

