BARÜ'de 55 lisansüstü programa öğrenci alımı sürüyor

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2025-2026 akademik yılı bahar yarıyılı için lisansüstü öğrenci kontenjanları ve başvuru koşullarını açıkladı. Enstitü, farklı disiplinlerde toplam 45 tezli yüksek lisans ve 10 doktora programı için öğrenci alımı yapıyor.

Başvuru süreci ve son tarih

Adaylar başvurularını çevrim içi olarak gerçekleştirecek. Başvurular 9 Ocak 2026 tarihine kadar http://ubys.bartin.edu.tr adresi üzerinden alınacak. Sistemde başvuru oluşturulurken sırasıyla menu, başvuru işlemleri ve enstitü başvurusu sekmeleri takip edilecek. Adaylar her program türü için yalnızca bir başvuru yapabilecek.

Sonuç açıklaması ve üniversitenin hedefi

Başvuru sonuçları 16 Ocak 2026 tarihinde lisansustu.bartin.edu.tr adresi üzerinden duyurulacak. Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, lisansüstü eğitimin üniversitelerin bilimsel üretim gücünü artırmada kritik rol oynadığına dikkat çekerek, BARÜ'nün farklı alanlardaki lisansüstü programlarıyla nitelikli araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflediğini vurguladı.

